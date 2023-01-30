EYT düzenlemesi TBMM Başkanlığı’na sunuldu

AKP Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, EYT düzenlemesinin TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı. İşte 4 maddeden oluşan düzenlemenin detayları...

Sozcu.com.tr

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme TBMM Başkanlığı’na sunuluyor.

AKP Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, cuma günü Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemesine son şeklinin verildiğini açıkladı.

“Prim gün sayısını dolduran kendi mevzuatı çerçevesinde emekli olabilecek” diyen Akbaşoğlu, düzenlemenin 4 maddeden oluştuğunu anlattı.

DÜZENLEME 4 MADDEDEN OLUŞUYOR

Akbaşoğlu’nun konuşmasının satır başları şu şekilde:

* Bugün tarihi bir gün. Şu anda EYT ile ilgili kanun teklifimizi arkadaşlarımız TBMM’ye sunuyorlar.

* 3 şeyi düzenliyoruz. 4 maddeden oluşan, EYT’ye has yalın bir teklif oluşturduk.

* Özellikle EYT platformlarımız yaş şartının kaldırılmasını talep etmişlerdi. Birinci düzenlememiz bu konuda oldu.

* Mevzuata göre prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran herkes kendi mevzuatı çerçevesinde istisnasız emekli olma hakkına sahip. 9 Eylül 1999 tarihi öncesi sigortalı olan çalışanlar için geçerli olacak.

‘500 TL’LİK DESTEKLEMEYİ DEVLETİMİZ ÜSTLENİYOR’

* İkinci olarak, sosyal güvenlik destek primini getirmek suretiyle 5 puan işyerlerine her bir çalışan emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlama durumunda olanlarla ilgili yaklaşık 500 TL’lik desteklemeyi devletimiz üstleniyor ve yüzde 5 oranında bir destek söz konusu oluyor.

* Üçüncü olarak da düzenlememiz taşeron olarak bilinen ve bizim yaptığımız düzenlemeyle işçi statüsüne geçen tüm yüzbinlerce arkadaşımızla ilgili düzenleme yapıyoruz.

‘EN GEÇ HAFTAYA ÇARŞAMBA YASALAŞMASINI ÖNGÖRÜYORUZ’

* Emekliliği hak eden, taşerondan işçi kadrosuna geçen arkadaşlarımız için isterse emekli olabilme, isterse kendi yerlerinde çalışabilme hakkını sağlıyoruz. Zorunlu emekliliği bu kanun kapsamında ortadan kaldırmış oluyoruz.

* Bu hafta Plan Bütçe Komisyonu’nda bunu görüşmeyi planlıyoruz. En geç haftaya Salı veya Çarşamba günü EYT’nin yasalaşmasını öngörüyoruz.

MAAŞLAR MARTTA

* EYT’nin şubat ayında yürürlüğe girmesini, mart ayında da maaşların alınmasını öngörüyoruz.

* EYT’lilerin daha az maaş alacağı ve farklı statüde olacağı asparagastır.

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