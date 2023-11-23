Hazine’den bankaların ‘enflasyon muhasebesi’ talebine ret

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bankacılık sektörünün enflasyon muhasebesine dahil olma talebini, 80 milyar liralık vergi geliri kaybını gerekçe göstererek reddetti.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bankacılık sektörünün ‘reel olmayan kârlar’ üzerinden değerlendirilmemek için enflasyon muhasebesine dahil olma talebini, 80 milyar liraya kadar hesaplanan vergi geliri kaybını gerekçe göstererek reddetti.

Reuters’a bilgi veren iki bankacılık kaynağı sektörün enflasyon muhasebesinin dışında kalmamak için Hazine’den talepte bulunduğunu ancak son taleplerine de olumlu yanıt alamadığını söylediler.

Türkiye’de son iki yılda yüzde 85’in üzerine kadar çıkan yüksek enflasyon sonrasında uygulanacak enflasyon muhasebesi, işletmelerin mali tablolarında enflasyon nedeniyle ortaya çıkan bozulmayı düzeltmeyi amaçlıyor.

ENFLASYON MUHASEBESİNE GEÇİLİYOR

Ülke genelinde enflasyon düzeltmesine yıl sonunda geçilecek ve 2024-2026 yıllarında geçerli olacak Hazine 2027’den itibaren ise enflasyon muhasebesine ihtiyaç kalmayacağını öngörüyor.

Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçen ay sonunda finans sektörü hariç tutularak enflasyon muhasebesine geçmeyi planladıklarını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından bankalar ise Hazine’den yüksek enflasyon karşısında “gerçek olmayan” kârlar üzerinden değerlendirilmemek için enflasyon muhasebesinin kendi bilançolarına da uygulanmasını istemişlerdi.

80 MİLYARA KADAR VERGİ KAYBI

Bankaların enflasyon muhasebesi uygulaması durumunda, hesaplanan 70-80 milyar TL arasında vergi kaybı, bankaların uygulamaya dahil edilmemesinin ana nedeni olarak görülüyor.

Konu ile ilgili bilgi veren bir bankacılık kaynağı, “Enflasyon muhasebesine diğer sektörler gibi 2024’te geçilmesi için Hazine’den talepte bulunduk ancak; vergi gelir kaybı nedeniyle olumlu yanıt alamadık” dedi ve Hazine’nin sektöre ’70 milyar liralık vergiden vazgeçmeyi gözardı edemeyiz. Bu yüzden bankaların enflasyon muhasebesini uygulamasının mümkünatı yok’ yanıtını verdiğini söyledi.

Konuya yakın bir başka kaynak da 78 milyar TL civarında hesaplanan vergi geliri kaybının finans sektörünün enflasyon muhasebesine geçmemesi yönündeki kararın ana nedeni olarak ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı konuya ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

Ekim 2022’de enflasyon yüzde 85’i aşarken, Türk bankacılık sektörü ise bu ortamda tarihi kârlar açıklamış ve sektörün 2022 sonunda net kârı yüzde 366 artışla 433.46 milyar liraya çıkmıştı.

Hazine daha önce Reuters’a yaptığı açıklamada Orta Vadeli Programdaki enflasyon tahminleri dikkate alındığında, enflasyon düzeltmesinin 2024-2026 yıllarında yapılacağı sonucunun ortaya çıktığı, 2027’den itibaren ise gerekli şartların oluşmayacağı ve düzeltme yapılmayacağının tahmin edildiği ifade etmişti. (REUTERS)

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