İnovatif ürünler Avrasya Kapı ve Pencere Fuarı’nda görücüye çıktı…

Yapı sektörünün en önemli 3 kolu kapı, cephe ve pencere sistemlerini aynı çatı altında toplayan Avrasya Kapı ve Pencere Fuarı 11-14 Kasım tarihinde Tüyap’da kapılarını açtı.

200 den fazla sektör temsilcisinin iştirak ettiği Avrasya Kapı ve Pencere Fuarı'na her yıl olduğu gibi bu yıl da ilgi yoğundu.

Sektörün konu başlıkları altında bir çok inovatif yeni ürün alıcıların beğenisine sunuldu.

Albert Genau Yönetim Kurulu Başkanı Adil Işıldak, “Son yıllarda konut evlerimize yeni ve konforlu mekanlar kazandırmak amacı ile uygulanan balkon kapama, kış bahçesi ürünleri oldukça tercih ediliyor. Aynı zamanda ticari alanlarda da kullanılan bu sistemler kazandırdığı alan ve mekanlara kattığı konforla sektöre yeni bir soluk getirmiş oldu. Fuarda bu ürünlere ilgilinin yoğun olduğunu gördük” dedi.

Bu yıl fuarda iki inovatif tanıttıklarını belirten Işıldak şunları söyledi:

“Bu yıl Avrasya Pencere Fuarında sergilediğimiz veranda ve bioklimatik pergola sistemlerimiz ile hikayemizi sürdürüyoruz. Albert Genau olarak, 8 farklı ürün gamımızla yaşam alanlarını bütünsel bir deneyime dönüştüren tüm bileşenleri sağlıyoruz. Kış bahçesi, adeta evlerde yeni bir oda yaratmak için en ideal kapama sistemi olarak ön plana çıkıyor. Günümüzde artan iş yoğunluğu ve stres altında geçen yaşam koşullarında, insanların kendi özel yaşam alanlarına duyduğu ihtiyaç bir kat daha artıyor. Dolayısıyla, yükselen binalar arasında balkon ve teraslar, insanlar için en önemli rahatlama noktaları haline geliyor. Biz, yaşam alanları oluşturan bir marka olarak, balkon, bahçe ve terasları her mevsim kullanılabilir mekanlar haline getiren kış bahçesi sistemimizi tasarladık. Premium ve Premium Plus Isıcamlı kış bahçesi modellerimizle, insanların ihtiyaçlarına en iyi şekilde yanıt veriyoruz. Premium Plus Isıcamlı sistemimiz sayesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı bölgelerde sadece 2 ay süren balkon keyfi, hangi iklim şartlarında olursa olsun, dört mevsim yaşanabilir hale geliyor.

Tasarım kalitesine güvendiğimiz ve ses getireceğine inandığımız diğer yeni sistemimiz bioklimatik pergola ile bahçe, teras, otel, restoran, kafe gibi esnek uygulama alanlarına sahip yenilikçi bir sistem sunuyoruz. Aynı zamanda Albert Genau hareketli cam sistemleri ile çevresini kaplayarak keyifli alanlar yaratabiliyoruz. Bioklimatik pergola sistemleriyle güneş ışığını ve hava akışını istediğiniz gibi kontrol edebilir, üstün kar yükü dayanımı yanı sıra yağmur sesi gibi faktörlere de izolasyon sağlayabilirsiniz. Biz de bütün bu fonksiyonları %100 Albert Genau güvencesiyle kullanıcılarımıza sunuyoruz.

Albert Genau olarak kendi tasarımlarımızı, 86 ülkede, 700’den fazla üretici bayi ve onların alt bayileriyle birlikte 1500’den fazla satış noktasında buluşturuyoruz.”