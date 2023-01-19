Markette süte alarm taktılar

Marketlerde fiyatı yüksek ürünlere çalınmasın diye alarm takıldığını görmüştük. Ancak işin boyutu büyüdü. Artık süte bile alarm takılmaya başlandı. Hatta kalıpla alınan peynir şimdi dilimle alınmaya başlandı. Marketler de 20-30 gramlık dilimler hazırladı...

Ahmet KAYA

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Standart boyut

Marketlerin ekstra güvenlik önlemi aldığı ürünler kervanına alkollü içecekler, bebek bezi ve mamalardan sonra süt de eklendi. İktidarın yaklaşan seçim nedeniyle zamları önlemek için baskı altına aldığı zincir marketlerde fiyat artışları dur-durak bilmezken, ekonomik sıkıntılar nedeniyle bazı marketlerde süte de alarm takıldı. Geçen yıl zarar eden üreticinin hayvanlarını kesime göndermesi ile başlayan süt krizi, enflasyonun da etkisi ile yüksek fiyatlarla sonuçlanırken, marketler de fiyatı artan süt ürünlerini, raflara alarm ile koymaya başladı.

BİR AYDA İKİNCİ ZAM

Sosyal medyada zamlara ilişkin yapılan paylaşımda, son dönemde fiyatı en çok artan tüketim maddelerinden süte de alarm takıldığı görülüyor. Geçen yıl, alarm takılan bebek bezi, tıraş bıçağı, deterjan gibi ürünlerin ardından süte de çip takılması şaşkınlıkla karşılandı. Marketlerde UHT sütlerin litresi 22-27 TL arasında değişen fiyatlarla satılırken, pastörize sütler ise 35-40 TL'lik fiyat aralıkları ile satılıyor. Bu arada “Baklavanın Başkenti” Gaziantep'te baklava fiyatları bir ayda ikinci kez zamlandı. Buna göre, bir ay önce 340 TL'ye satılan yaş baklavanın kilogram fiyatı 400 TL'ye, havuç diliminin 400 TL'den 470 TL'ye, şöbiyetin 420 TL'den 500 TL'ye, fıstıklı dolamanın 500 TL'den 580 TL'ye yükseldi. Gaziantepliler baklavaya da zam yapılmasına tepki gösterdi.

Peynir dilimle satılıyor

Süte çip takılırken, yine bir dönem fiyatı et ile yarışan peynirde ise dilim dönemi başladı. Sosyal medya paylaşımlarında bazı zincir marketlerin “dilim işi” peynir satışına başladığı görüldü. Bir zincir markette kilogramı 169.50 TL olan tulum peynirinin, 35-40 gramlık dilimler halinde, dilimi 5-10 TL arasında değişen fiyatla satıldığı görülüyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ise Ocak-Kasım 2022 döneminde inek peyniri üretimi yüzde 4.8 azalırken, toplanan süt miktarı ise yüzde 3.2 azaldı.