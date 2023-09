Memur ve memur emeklilerinin zamlı maaşları belli oldu

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), memurlara yapılacak zamla birlikte en düşük ve en yüksek memur maaşlarıyla ilgili açıklama yaptı. Memur-Sen, en düşük memur maaşının 1 Ocak 2024'teki yüzde 46,81'lik artışla 32 bin 297 lira 40 kuruşa yükseleceğini bildirdi.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından belirlenen 2024-2025’i kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme Kararları’na “Emeği ve emekçiyi önemseyen Türkiye misyonunu görmezden gelmiştir” diyerek tepki gösteren ve kamu işvereni olan hükümete de “Sabit gelirliler de son yıllarda yüksek enflasyon altında ezilmektedir” eleştirilerini yönelten Memur-Sen’den zamlı memur maaşlarıyla ilgili açıklama geldi.

Memur-Sen’in açıklamasına göre, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinde, 2024 için yapılacak yüzde 15+10’luk zamla yıllık kümülatif yüzde 26,50, 2025 için yapılacak yüzde 6+5’lik zamla yıllık kümülatif yüzde 11,30’luk artış yaşanacak. İki yıllık zam oranı, enflasyon farkı hariç, kümülatif yüzde 40,79 olacak.

Memur ve memur emeklilerine, 2024 ve 2025’teki zam oranlarının enflasyonun altında kalması halinde, enflasyon farkı zammı yapılacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞINDA YÜZDE 46,81 ARTIŞ

Evli ve iki çocuklu memur baz alınarak yapılan hesaplamaya göre en düşük maaş, öngörülen yüzde 15’lik zam, enflasyon farkı, toplu sözleşme ikramiyesi ve aile yardımıyla 1 Ocak 2024’te yüzde 46,81 artarak 22 bin 77 liradan 32 bin 297 lira 40 kuruşa yükselecek.

399 sayılı KHK’ye tabi personelin ücret tavanı 2024’ün ilk 6 ayında 32 bin 87 lira 81 kuruşa, ikinci 6 ayda 35 bin 296 lira 59 kuruşa, 2025’in ilk 6 ayında 37 bin 414 lira 39 kuruşa ve ikinci 6 ayda 39 bin 285 lira 11 kuruşa yükseltilecek.

Harcırah Kanunu uyarınca verilecek gündelik tutarların güncel koşullar çerçevesinde yeniden belirlenmesine yönelik çalışma yapılacak.

Veteriner hekim kadro ve pozisyonlarında bulunanların maaşlarına 699 lira 53 kuruş (10 puan), peyzaj mimarı ve iç mimar ünvanlı sözleşmeli personele, fiilen çalıştıkları her gün için 251 lira 83 kuruş ek ücret ödemesi yapılacak. Bu ödeme üç ayda 5 bin 36 lira 63 kuruşu aşamayacak.

Sıra tahsisli konutlara ilişkin belirlenen beş yıllık oturma süresi engelli kamu görevlileri için 6 yıl olarak uygulanacak.

Sendikalı çalışanlar için geçerli Toplu Sözleşme ikramiyesi aylık ödenecek. İkramiye tutarı aylık 360,08 liradan 520,60 liraya yükseltilecek, 6 aylık zam dönemlerinde aynı oranda artırılacak.

Aile bütçesi artırılacak, eşi çalışmayan kamu görevlisine her ay 1673 lira 72 kuruş aile yardımı ödenecek.

3600 EK GÖSTERGE

1’inci dereceye gelmiş tüm kamu görevlilerinin ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi ve 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun güncel koşullar çerçevesinde evrensel ilkelere uyumlu hale getirilmesine yönelik çalışma yürütülecek.

Şube müdürü başta olmak üzere müdür unvanlı personele 1399,07 lira (20 puan), müdür yardımcısı ünvanlı personele 1049 lira 30 kuruş (15 puan) ilave ödeme yapılacak.

Kamuda görev yapan mühendislere 1399,07 lira (20 puan), kimyagerlere 699,53 lira (20 puan), tekniker ve teknisyenlere 349,77 lira (5 puan) ilave ödeme yapılacak. 375 Sayılı KHK’ye ekli 2 ve 3 sayılı cetvellerde yer alan ücret göstergeleri 2 bin 280 rakamı eklenerek uygulanacak.

KİT’LERDEKİ MÜDÜR VE YARDIMCILARA TAZMİNAT

Kamu İktisadi Teşekkülleri’nde (KİT) görev yapan başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürlerinin maaşlarına 2 bin 98 lira 61 kuruş (30 puan) ilave ödeme yapılacak. Bu görevlerdekilerin yardımcılarına, bölge müdür yardımcılarına ve daire başkan yardımcılarına 1748,38 lira (25 puan) ek ödeme yapılacak.

KİT’lerde görev yapan teknik şef, atölye şefi, teknik amir, teknik uzman, grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar şehir plancısı ve veteriner hekimlere 839 lira 44 kuruş (12 puan), biyolog, kimyager, fizikçi, istatistikçi ve matematikçi ünvanlı personele 349 lira 77 kuruş (5 puan) ek ücret ödenecek.

Şef kadrolarındaki personele 1538 lira 97 kuruş (22 puan), amir kadrolarında bulunan personele 839 lira 44 kuruş (12 puan) ek ödeme yapılacak.

AVUKATLARIN VEKALET ÜCRETİ YÜKSELECEK

Kamuda görev yapan avukatlara ödenebilecek vekalet ücretinin aylık üst sınırı 14 bin 727 liraya (20 bin puan) çıkarılacak, bu avukatlara davaları takip etmelerine karşılık her göreve çıkışlarında günlük 202 lira 50 kuruş (275 gösterge rakamı) ödeme yapılacak.

Kadroları, Avukatlık Hizmetleri Sınıfı’nda yer alan personel 699 lira 53 kuruş (10 puan), tabip ve diş tabibi kadro ve pozisyonlarında bulunanlar 839 lira 44 kuruş (12 puan), bu personelle çalışan tabip dışı sağlık personel ise 699 lira 53 kuruş (10 puan) ek ödeme alacak.

EMEKLİ OLANLARA ÖDENECEK TAZMİNAT

Emekli olan kamu görevlisine 375 Sayılı KHK kapsamında ödenen tazminat tutarı 2024’ün ilk 6 ayında 9 bin 983 lira 43 kuruş, ikinci 6 ayında 10 bin 981 lira 78 kuruş, 2025’in ilk 6 ayında 11 bin 640 lira 68 kuruş, ikinci altı ayında 12 bin 222 lira 72 kuruş olacak. Bu ödemeden sözleşmeli personel de yararlanacak.

Kamu görevlilerinin burs alan ve devletçe okutulan çocukları için aile yardımı ödeneği (çocuk yardımı) 184,09 lira (250 gösterge rakamı) olarak verilecek.

Sivil savunma uzmanlarının maaşlarına 1 Ocak 2024’te 349 lira 77 kuruş (5 puan) ilave zam yapılacak. Yangına müdahale sırasında vefat eden itfaiye personelinin mirasçılarına 699 bin 532 lira 50 kuruş (en yüksek devlet memuru aylığının 100 katı) tazminat ödenecek.

ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN KAMU GÖREVLİLERİNE YARDIM

Engelli çocuğu olan kamu görevlilerine çocuk yardımı kapsamında 0-6 yaş grubundaki çocukları için 552 lira 26 kuruş (750 gösterge rakamı), 6 yaş üstü çocukları için 276 lira 13 kuruş (375 gösterge rakamı) olarak ödenecek.

Müze araştırmacısı, restoratör ve sanat tarihçilerine, arkeologlar için öngörülen ek özel hizmet tazminat tutarı baz alınarak açık çalışma mahallindeki görev yaptıkları her gün için 251 lira 83 kuruş (en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 3,6’sı) fazla ödeme yapılacak.

SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU

Sözleşmeli personele ödenen harcırahların kapsamı genişletilecek, sözleşmeli personel de sürekli görev yolluğu hakkından faydalandırılacak ve araziye çıktıkları her gün için harcırah hükümlerinden yararlandırılacak.

İdari büro görevlisi ve idari destek personeli ünvanlı sözleşmeli personelin maaşlarına ilave 699 lira 53 kuruş (10 puan) ödeme yapılacak.

Müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap pataloğu ve sosyologlarına, hizmet yılları dikkate alınarak ilgili tazminat oranları uygulanacak.

Baraj, santral, maden sahası, fabrika, trafo, gar ve istasyon gibi yerlerdeki kamu konutlarından “hizmet tahsisli” olarak faydalanılacak. Hizmet tahsisli konutların tespiti, yetkili sendika temsilcisinin katılımıyla belirlenecek.

İtfaiye ve ARFF memurlarının Genel İdari Hizmetleri sınıfı kapsamında değerlendirilmesine devam edilecek ve bu personel ile yangın söndürme erlerine, ilave 489 lira 67 kuruş (7 puan) ödeme yapılacak.

TOPLU TAŞIMA KARTI KARARI

Bakanlıklar ve bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların merkez teşkilatlarında görev yapan personele servis hizmeti sunulacak ve taşra birimlerinde var olan servis hizmetinden kamu görevlileri de yararlanacak, servis hizmeti sunulamayan veya faydalanılacak servis hizmeti bulunmayan durumlarda, günlük geliş gidiş ve bir aktarım olmak üzere toplu taşıma kartı verilecek.

Koruma ve güvenlik görevlilerinin maaşlarına 699 lira 53 kuruş (10 puan) ilave ödeme yapılacak. Silahlı görev yapanların ek ödeme oranlarına 349 lira 77 kuruş (5 puan) daha ilave verilecek.

Kamu görevlilerinden ünvan değişikliği suretiyle başka kadrolara naklen atananların yeni kadroya ilişkin mali haklarından doğacak farklar ödenecek.

İLAVE ÖDEME

KİT’lerde arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım, hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışan, grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, şehir plancısı, maden haritacılığı uzmanı, yer altı ve yer üstü maden uzmanı, jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, fizikçi, jeomorfolog, kimyager, biyolog, teknik amir, teknik şef, atölye şefi ve teknik uzman pozisyonlarındaki sözleşmeli personele fiilen çalıştıkları her gün için 251 lira 83 kuruş (yüzde 3,6) olmak ve üç ayda 5 bin 36 lira 63 kuruşu (yüzde 72'yi) aşmamak üzere, başeksper, eksper, topograf ve tekniker pozisyonlarında görev yapan sözleşmeli personele fiilen çalıştıkları her gün için 167 lira 89 kuruş (yüzde 2,4) olmak ve üç ayda 3 bin 357 lira 76 kuruşu (yüzde 48) aşmamak üzere, başteknisyen, teknisyen, teknik ressam ve sürveyan pozisyonlarında görevli sözleşmeli personele fiilen çalıştıkları her gün için 97 lira 93 kuruş (yüzde 1,4) olmak ve üç ayda 1958 lira 69 kuruşu (yüzde 28) aşmamak üzere ilave ücret ödemesi yapılacak. Bu ödemeden sözleşmeli personel de yararlanacak.

AİLE YARDIMI ÖDENEĞİNDEN GERİYE DÖNÜK YARARLANMA

Aile yardımı ödeneğinin bildirime dayalı geriye dönük 3 ay süreyle ödenmesine, tarih güncellemesi yapılmak suretiyle devam edilecek.

Kamu görevlilerinin çocuklarına yönelik kreş hizmeti uygulamasının başlaması konusunda adım atılacak.

Kadrolu teknik personelin ek özel hizmet tazminatı oranları, sırasıyla yüzde 3,6, yüzde 2,4, yüzde 1,4 ve sınırı yüzde 72, yüzde 48, yüzde 28 olarak artacak.

Yurt içinde yer değiştirme masrafı, belgelendirme şartı olmaksızın tüm personele ödenecek. (AA)

