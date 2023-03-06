Menemen enflasyonu yüzde 88 arttı

Temel ürünlerdeki fiyat artışları her geçen gün vatandaşın yükünü ağırlaştırıyor. Dar gelirlinin yemeği menemenin maliyeti bir ayda yüzde 15.78, bir yılda yüzde 88.42 arttı.

Deniz Bilici GÖÇMEN

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Vatandaşın en çok tükettiği temel ürünlerdeki artış dar gelirlinin bütçesini sarsmaya devam ediyor. Resmi enflasyonda kağıt üzerindeki düşüş sürerken gıda fiyatlarındaki artış ise hız kesmiyor.

MENEMENİN MALİYETİ

Dar gelirlinin en çok tükettiği yemeklerden menemenin maliyeti de domates, soğan, biber ve yumurtadaki fiyat artışlarıyla katlandı. 4 kişilik menemen için gerekli bu dört temel ürünle, Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin (TZOB) aylık açıkladığı ortalama market fiyatlarından hesapladığımız menemen enflasyonu Ocak 2023'e göre yüzde 15.78 olurken, Şubat 2023'te geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 88.42 oldu.

Ortalama 3-4 domates (400 gram), 5-6 biber (200 gram), 4 yumurta ve bir orta boy soğan (200 gram) ile hazırlanan 4 kişilik menemen için, Şubat 2022'de 17 lira harcanırken, Ocak 2023'te bu 27.68 TL'ye çıktı; Şubat 2023'te ise aynı malzemelere 32 liradan fazla ödemek gerekti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı enflasyonunu önceki aya göre 2.5 puan düşüşle yüzde 55.18 olarak açıkladı. Aylık enflasyon ise yüzde 3.15 oldu.

ENFLASYONU KATLADI

Gıda ve alkolsüz içeceklerde ise kamuoyunda güveni tartışılan resmi enflasyona göre dahi yüzde 7.36 ile harcama grupları arasındaki en yüksek artış gerçekleşti. Enflasyon Araştırma Grubu'na (ENAG) göre ise şubat ayı yıllık enflasyonu yüzde 126.91, gıda ve alkolsüz içeceklerdeki aylık artış yüzde 9.09 oldu.