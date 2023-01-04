Merkez Bankası: Enflasyonda hizmet alt grubundaki gerileme sınırlı kaldı

Aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin açıklama yapan TCMB, ÖTV matrah düzenlemesiyle otomobil fiyatlarının gerilediğini belirtti. Açıklamada, "Yıllık enflasyonda tüm alt gruplar genelinde düşüş kaydedilirken hizmet grubundaki gerileme sınırlı kaldı" denildi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayında yıllık 20,12 puan düşerek yüzde 64,27 seviyesine gerileyen enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TCMB’den yapılan açıklamada, “Bu dönemde yıllık enflasyon tüm alt gruplarda belirgin bir düşüş kaydederken, hizmet grubundaki gerileme görece sınırlı kalmıştır. Yıllık tüketici enflasyonundaki düşüşe en belirgin katkı baz etkisi nedeniyle temel mal ve gıda gruplarından gelmiştir” denildi.

“Temel mal grubunda aralık ayında ÖTV matrah düzenlemesinin etkisiyle otomobil fiyatlarının gerilediği belirtilen açıklanın devamında, “İlaç fiyatlarındaki referans kur ayarlaması ve beyaz eşya ile mobilya fiyatlarında devam eden artış eğilimi daha olumlu bir görünümü sınırlamıştır” ifadeleri yer aldı.

ENERJİ FİYATLARINDA DÜŞÜŞ ÜFE’DE HİSSEDİLDİ

Açıklamada şöyle denildi;

“Gıda grubunda fiyatlar son yıllardaki tarihsel aralık ayı ortalamasına yakın bir düzeyde artış kaydederken, yıllık enflasyon alt gruplar genelinde düşmüştür. Bu dönemde enerji fiyatları akaryakıt ürünleri öncülüğünde gerilemiştir. Enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisi üretici fiyatları üzerinde de hissedilmiştir.

Üretici fiyatları aralık ayında uluslararası enerji fiyatlardaki olumlu gelişmeler ve Türk lirasındaki istikrarlı seyir neticesinde, petrol ve ürünleri ile elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki gelişmelerle gerileme kaydetmiştir.

Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle aylık değişim B göstergesinde yavaşlarken C göstergesinde artmış, göstergelerin yıllık enflasyonları sırasıyla 18,50 ve 16,98 puan gerilemiştir”

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