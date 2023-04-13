Otobüs yolcu hareketliliğinde yüzde 40 daralma

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi yolcu hareketliliğinde yüzde 40 daralma yaşandığını söyledi. Yıldırım, otobüs bileti fiyatlarına yeni bir zam gelip gelmeyeceğine yönelik de açıklamalarda bulundu.

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Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanı Mustafa Yıldırım, hava ve demir yollarının düşük ücret uygulaması nedeniyle sektörden aldıkları payın her geçen gün arttığını; otobüs taşımacılığı pazarının kayıt dışı faaliyetlerin de etkisiyle her geçen gün daraldığını bildirdi.

Yıldırım, okullarda ara tatilin Ramazan Bayramı’nı da içine alacak şekilde 14 Nisan Cuma günü başlayacağını hatırlattı.

Tatil için yolculukların yarın itibarıyla yoğunlaşmasını beklediklerini ifade eden Yıldırım, “Geçmiş bayramlarla mukayese edildiğinde yolcu hareketliliğinde yüzde 40 daralma var” dedi.

PAHALILIK, SEÇİM SÜRECİ VE KAYIT DIŞILIK ETKİLİ

“Bir taraftan ekonomik gerekçeler, diğer taraftan seçim süreci bu hareketliliğin daralmasındaki önemli nedenler olarak görülüyor” diyen Yıldırım, “Aynı zamanda hava yolları ve demir yollarının düşük ücret uygulaması nedeniyle sektörden aldıkları pay her geçen gün artarken otobüs taşımacılığı pazarı, denetim ve yaptırımların yetersizliğinden kaynaklanan kayıt dışı korsan taşımacılık faaliyetlerinin de etkisiyle her geçen gün daralıyor” diye konuştu.

Geçmiş yıllarda günlük sefer sayıları normal günlerde 22 bin civarındayken son dönemde 14 binlere gerilediğine dikkati çeken Yıldırım, şöyle konuştu:

“Bu tatil başlangıcında bir hareket var. Firmaların büyük çoğunluğu ilave sefer yapabiliyor. Sefer sayılarının düşmesine rağmen mağduriyet yaşanmaması için ilave sefer yapmak isteyen firmalarımız için Bakanlık her bayramda olduğu gibi gerekli düzenlemeyi yaptı.”

‘BİLET FİYATLARINDA YENİ BİR ZAM YOK’

Geçmişte 10 günlük bayram tatillerinde yaklaşık 10 milyon yolcu taşırken bu tatilde 5-6 milyon kişilik bir hareket beklediklerini söyleyen Yıldırım, “Yolculuklarda, öğrenci hareketleri, tatil ve memleketine gidecek olanlarda denge var. Tatil içindeki günlerde büyük bir hareket yok” dedi.

Bilet fiyatlarında yeni bir zammın söz konusu olmadığına işaret eden Yıldırım, tatil süresince kış aylarında uygulanan yüzde 30 indirimlerin uygulanabileceğini dile getirdi.

Yıldırım, bilet fiyatlarının petrol fiyatlarına bağlı olarak yazın artırılabileceğine dikkati çekerek, o dönem yolculuk yapmayı planlayan vatandaşların bunu da göz önünde bulundurmalarını tavsiye etti. Korsan bilet konusunda da uyarıda bulunan Yıldırım, vatandaşların biletsiz seyahat etmemeleri gerektiğini bildirdi.

Yıldırım, otogarlar dışından kalkan araçlara da itibar edilmemesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

“Bu ve buna benzer durumların 444 27 07 numaralı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çağrı Merkezine ve güvenlik güçlerine bildirilmesini rica ediyoruz. Diğer taraftan kaza riskinin azaltılması için bayram süresince mümkün olduğunca özel araçlar yerine toplu taşıma araçlarının kullanılmasını öneriyoruz.”

Yıldırım, tatil dönüşünde sıkıntı yaşanmaması için biletlerin gidiş-dönüş şeklinde alınmasının önem taşıdığını da sözlerine ekledi. (AA)

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