Talih kuşunun enflasyonu YÜZDE 100

Milli piyango biletlerine yapılan zam yüzde yüzü buldu. 2022 yılında 200 lira olan tam bilet 400 liraya çıktı.

Deniz AYHAN

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Zamlardan Milli Piyango biletleri de nasibini aldı. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 400 milyon lira olacak. Bilet fiyatları da tam 400, yarım 200 ve çeyrek 100 lira oldu. 2022'de ise büyük ikramiye 200 milyon lira, tam bilet 200, yarım 100 ve çeyrek 50 liraydı. Böylece talih kuşundaki enflasyon bir yılda yüzde 100'ü buldu.

ALTIN YUMURTLAYAN TAVUKTU

Adeta altın yumurtlayan tavuk olan Milli Piyango İdaresi'nin Türkiye Varlık Fonu'na devredilmesi ile şans oyunlarını oynatma yetkisini 2020'de Demirören Grubu ile Sisal Şans şirketine vermesiyle kan kaybı yaşadı. Kurum 2020'de 297 milyon 628 bin TL kar elde ederken, 2021'de dönem kârı 4 milyon 625 bin TL oldu. Sayıştay raporunda, “Oyunların yüklenici firma tarafından düzenlenmeye başlamasıyla idare, işletme giderlerinin tamamına yakınını karşıladığı şans oyunları hasılatından mahrum kalmıştır” denildi.

TÜİK'e göre artış 58.46

Milli Piyango biletleri geçen yıla göre yüzde 100 oranında artarken, Türkiye İstatistik Kurumu'un (TÜİK) 3 Kasım Cuma günü açıkladığı verilerdeki artış ise aynı olmadı. TÜİK'e göre yurt içi üretici fiyat endeksi ekim ayında yıllık yüzde 39.39, aylık ise yüzde 1.94 oranında arttı. 12 aylık ortalamaya göre de yüzde 58.46 artış yaşandı.