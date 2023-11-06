TCMB’nin enflasyon değerlendirmesinde ‘gıda ve enerji’ vurgusu

TCMB'nin ekim ayı fiyat gelişmeleri değerlendirmesinde taze meyve-sebze hariç gıdada fiyat artışlarının gücünü koruduğu ve enerji emtia fiyatlarındaki görünümün gecikmeli etkileriyle artış kaydedildiği belirtildi.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon rakamlarının ardından ekim ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı.

TÜİK verilerine göre, ekimde tüketici fiyatları aylık yüzde 3,43 oranında yükselmiş, yıllık enflasyon 0,17 puan düşüşle yüzde 61,36 olarak gerçekleşmişti.

TCMB’nin değerlendirmesinde taze meyve-sebze hariç gıdada fiyat artışlarının gücünü koruduğu belirtildi.

Merkez’in raporunda doğalgazda tüketimin 25 metreküp olan bedelsiz kullanım sınırının bir miktar üzerine çıkmasıyla aylık tüketici enflasyonuna 0,22 puanlık etki geldiği belirtildi.

Değerlendirmede ayrıca akaryakıt fiyatlarındaki düşüşe karşın, diğer enerji emtia fiyatlarındaki görünümün gecikmeli etkileriyle artış kaydedildiği belirtildi.

EKİM AYI AYLIK FİYAT GERÇEKLEŞMELERİ

Merkez’in raporundan öne çıkanlar şöyle:

* Yıllık enflasyon, gıda ve temel mal gruplarında gerilerken, hizmet ve enerjide artış kaydetmiştir.

* Taze meyve ve sebze hariç gıdada fiyat artışları gücünü korumuştur.

* Enerji grubunda, akaryakıt fiyatlarındaki düşüşe karşın, diğer enerji emtia fiyatlarındaki görünümün gecikmeli etkileriyle artış kaydedilmiştir.

* Doğalgazda tüketimin bedelsiz kullanım sınırının (ilk 25 metreküp) bir miktar üzerine çıkmasıyla, bu kanaldan aylık tüketici enflasyonuna 0,22 puanlık etki gelmiştir. Kasım ve aralık aylarında tüketimdeki artışa bağlı olarak, doğalgaz kaleminden gelen etkinin yükseleceği öngörülmektedir.

* Temel mal grubunda, otomobil fiyatları cari yılda aylık bazda ilk kez gerilerken, dayanıklı mal aylık enflasyonu son iki yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir.

* Öte yandan, yeni sezona geçişle birlikte giyim ve ayakkabı alt grubunda gerçekleşen dönemsel fiyat artışı temel mal grubu aylık enflasyonunu yükseltici etkide bulunmuştur.

* Hizmet grubunda aylık fiyat artışları güçlü seyretmeye devam ederken yüksek atalet sergileyen kira alt grubu hizmet fiyatlarını olumsuz etkilemeyi sürdürmüştür.

* Ekim ayında üretici fiyatlarındaki artış önemli ölçüde yavaşlamış, yıllık üretici enflasyonu belirgin oranda gerilemiştir

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