TESK Başkanı’ndan ‘sigara zamlarını durdurun’ çağrısı

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yılbaşından bu yana sigaraya 5 kez zam yapıldığını belirterek zamların durdurulmasını istedi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yıl başından bu yana sigaraya 5 kez zam yapıldığını ve ocak 2023’te 29 TL olan bir sigaranın fiyatının 55 TL olduğunu belirterek “Sigaraya yapılan zam oranı yüzde 75'i aştı. Acilen zamlar durdurulmalı” dedi.

Palandöken, bugün yaptığı yazılı açıklamada, sigaraya yapılan zamlardan ve esnaf ile vatandaşı karşı karşıya getiren uygulamalardan şikayetçi oldu.

Sigara firmalarının vatandaş ile esnafı karşı karşıya getirdiğini belirten Palandöken, “Artık esnafın talep ettiği miktarda sigara verilmiyor. Daha önce orijinal paketlerde 10 adet sigara bulunurken zam geçiş döneminde paketlerin sayısı 5'e kadar düşürüldü. ” dedi.

“ZAMLAR ARTTIKÇA KAÇAK ARTIYOR”

Acilen zamların durdurulmasını isteyen Palandöken, şunları ifade etti:

“Sigaraya zam yapıldıkça kaçak oranı artıyor. Şu an yüzde 20 oranında sigara kaçağı var. Bu kaçaktan dolayı devletin 100 milyar vergi kaybı var. Çünkü zamlar arttıkça kaçak artıyor. Sigara firmaları zam yapacakları zaman ürün satış adetinde kısıtlamaya giderek esnaf ile vatandaşı karşı karşıya getiriyorlar. Bu konuda Rekabet Kurumu’nun uygulamaları ve Ticaret Bakanlığı’nın yapacağı yeni bir düzenlemeyle ticaretteki bu sınırlamanın önüne geçmeli.”

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