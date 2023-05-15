TPAO’nun Samsun’da petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Türkiye Petrolleri AO'nun (TPAO) Samsun'da denizde petrol aram ruhsatının süresini 3 yıl uzattı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Türkiye Petrolleri AO’nun (TPAO) Samsun’da denizde petrol aram ruhsatının süresini 3 yıl uzattı.
Resmi Gazete’nin 14 Mayıs tarihli sayısında yayımlanan ilana göre, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla TPAO’nun Samsun’da AR/TPO/D/F37-b pafta numaralı, 39,414 hektar alanı kapsayan petrol arama ruhsatının süresi 18 Nisan’dan geçerli olmak üzere 3 yıl uzatıldı. (REUTERS)