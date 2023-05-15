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Ücretli çalışan sayısı martta arttı

TÜİK verilerine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 10:12 - 15 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Ücretli çalışan sayısı martta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart 2023'e ilişkin Ücretli Çalışan İstatistiklerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 arttı.

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon 862 bin 333 kişi iken, 2023 yılı Mart ayında 14 milyon 757 bin 342 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Mart ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 3,4, inşaat sektöründe yüzde 16,6 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 6,6 arttı.

ŞUBATA GÖRE YÜZDE 0,5’LİK ARTIŞ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Mart ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,2, inşaat sektöründe yüzde 1,2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,6 arttı.

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