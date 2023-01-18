Uluslararası yatırım pozisyonu açığı kasımda arttı

TCMB verilerine göre Türkiye’nin yurt dışı varlıkları kasımda 2021 yıl sonuna göre yüzde 4,9 artışla 302,4 milyar dolar olurken yükümlülükleri de yüzde 4,3 artışla 567,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) Gelişmeleri Kasım 2022 dönemi verilerini açıkladı.

Buna göre 2022 Kasım sonu itibarıyla, UYP verilerine göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 4,9 artışla 302,4 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 4,3 artışla 567,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2021 yıl sonunda -255,8 milyar dolar iken 2022 Kasım sonunda -265,0 milyar dolar seviyesine yükseldi.

DOĞRUDAN YATIRIMLAR ARTTI

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2021 yıl sonuna göre yüzde 10,1 artışla 122,4 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 1,5 azalışla 119,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 5,7 oranında azalışla 48,6 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2021 yıl sonuna göre yüzde 8,6 oranında artışla 153,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Portföy yatırımları 2021 yıl sonuna göre yüzde 5,6 oranında azalışla 91,2 milyar dolar oldu.

YABANCILARIN DÖVİZ MEVDUATI ARTTI

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2021 yıl sonuna göre yüzde 43,3 oranında artışla 26,4 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 65,2 oranında azalışla 1,2 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 10,6 azalışla 40,5 milyar dolar seviyesinde kaydedildi.

Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2021 yıl sonuna göre yzde 19,0 artarak 41,4 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 30,5 oranında artarak 12,7 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 11,0 oranında azalarak 58,4 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 2,2 oranında artarak 99,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

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