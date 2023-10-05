Vergi, ceza ve harçlara büyük zam yolda

Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, ekim ayında üretici enflasyonu “sıfır” bile olsa yılbaşındaki vergi ve ceza artışlarına esas teşkil edecek 2023 yılı yeniden değerleme oranının yüzde 58,16 olacağı uyarısında bulundu. Önlem alınmazsa büyük zamlar gelecek.

Sozcu.com.tr

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Üretici fiyat endeksi (ÜFE) eylülde on iki aylık ortalamalara göre yüzde 66,55 oranında artarken, ÜFE'ye endeksli vergi, harç ve cezalara da yeni yılda büyük zam gelebilir.

Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl'ün hesaplamasına göre, ekim ayında üretici enflasyonu “sıfır” bile olsa 2024 yılı vergi ve ceza artışlarına esas teşkil edecek 2023 yılı yeniden değerleme oranı (YDO) yüzde 58,16 olacak.

Geçen yıl YDO’nun yüzde 122,93’le tarihi zirveyi gördüğünü hatırlatan Bingöl, “Bu yıl, geçen yılkı yüzde 122,93 YDO ile zamlanmış vergi ve cezaların üzerine yüzde 50'nin üzerinde bir ilave ile karşılaşacağız. Yani katmerli bir artış söz konusu olacaktır” dedi.

“Bu kadar yüksek yeniden değerleme oranı, vatandaşın MTV, emlak vergisi ve diğer vergi kalemleri ile harç ve trafik cezaları başta olmak üzeri diğer pek çok idari para cezası ve yüksek araç muayene ücretleri altında ezilmesi anlamına gelecektir” diyen Bingöl, “Yüksek YDO ile vergi ve cezaları yüksek oranda artırmak aynı zamanda 2023 yılının yüksek enflasyonunun bir kısmını 2024 yılına sürüklemek veya bulaştırmak sonucunu da doğuracaktır” uyarısında bulundu.

CUMHURBAŞKANININ BAZI VERGİLERDE YETKİSİ VAR

Cumhurbaşkanının bazı vergi kalemlerinde yeniden değerleme oranının altında veya üstünde oran belirleme yetkisi bulunduğunu hatırlatan Bingöl, “Ancak, özellikle cezalar açısından böyle bir yetki söz konusu değil. Araç muayene ücretlerinde ise bu yetkiyi beş yılda bir çok sınırlı olarak kullanabilmekte” dedi.

Bingöl, Hazine ve Maliye Bakanlığının yeniden değerleme ilgili belirleme değil, ilan etme şeklinde bağlı yetkisi bulunduğunu, ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında, genellikle kasım ayı içinde bir tebliğ ile ilgili yıl yeniden değerleme oranının ilan edildiğini belirtti.

‘KANUNİ DÜZENLEME ŞART'

Vergi ve vergi ile ilgili cezalarda Cumhurbaşkanına genelde geniş yetkiler verildiğini, maktu vergi tutarları konusunda örneğin Motorlu Taşıtlar Vergisi, Damga Vergisi, Harçlar, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi gibi alanlarda Cumhurbaşkanının geniş yetkileri olduğunu hatırlatan Bingöl, “Bu yetkiler kullanıldığı takdirde yüksek orandaki 2023 yılı yeniden değerleme oranı nedeniyle 2024 yılı vergi ve vergi kanunlarında yer alan cezaların artış oranı düşürülebilir” dedi.

Öte yandan, araç muayene ücretleri, trafik para cezaları ve daha pek çok idari para cezasında Cumhurbaşkanına verilmiş artırma veya eksiltme yetkisi bulunmadığını, bu nedenle, araç muayene ücreti ve para cezalarında muazzam artışlar söz konusu olacağını belirten Bingöl, “Bunu önlemenin tek yolu, konuya ilişkin olarak yaşanan olağanüstü ekonomik durumu dikkate alan bir kanuni düzenleme yapılmasıdır” dedi.

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