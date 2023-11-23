Tarihi 5.Vakıf Han, otel oluyor

İstanbul Sirkeci’deki tescilli anıt eser 5. Vakıf Han binası, restore edilerek otele dönüştürülüyor. Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden 35 yıllığına kiralanan tarihi binayı otel dönüştürecek projenin bedeli 392 milyon TL.

Özlem GÜVEMLİ

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Tarihi Yarımada'da Sirkeci'de bulunan tarihi 5.Vakıf Han'ın otele dönüştürecek proje için düğmeye basıldı.

Tarihi binayı, 2020 yılında İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'nden 35 yıllığına 17 milyon 107 bin 425 TL'ye kiralayan GFKA Turizm ve Antrepo İşletme AŞ, otel projesini hayata geçirmek üzere İstanbul Valiliği'ne başvurdu ve yasa gereği Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatıldı.

Valiliğe sunulan “5.Vakıf Han Otel Projesi” tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre bina, tescilli anıt eser. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nden restorasyon için alınan uygunluk yazısı alındı ve anıt eser, restore edildikten sonra otel olarak işletilecek.

57 ODALI OTEL OLACAK

Tapuda “Altında Mağaza ve Bodrumu Olan Kagir Han” olarak kayıtlı olan tarihi binanın imarı da “2. Derece Ticaret alanı” sınırları içinde bulunuyor.

Otel projesi için yapı ruhsatı 14 Ekim 2022'de Fatih Belediyesi'nden alındı. 692 metrekarelik parsel üzerinde 3 bin 271 metrekarelik kullanım alanı bulunuyor. Proje kapsamında anıt eser 57 odalı otele dönüştürülecek.

Zemin katta; lobi, restoran, kafe, kış bahçesi olacak. Bodrum katta hamam, masaj odası, sauna ve SPA yer alacak.

Projede 11 adet dükkana yer verilecek. Projenin restorasyon çalışmalarının bir yılda tamamlanması öngörülüyor. Projenin yaklaşık bedeli 392 milyon TL olarak belirendi.