Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 13 Ocak 2023

Dolar 13 Ocak Cuma günü 18.78 TL'den işlem görüyor. Kurda 18,80 TL altında ama bu seviyeye çok yakın fiyatlama devam ediyor. Dün yurt içi piyasalarda dalgalı hava ve ABD’de açıklanan enflasyon verisi sonrası yurt dışında yaşanan oynaklıktan minimum etkilendi.

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Dolar/TL kuru dünkü işlemleri hafif artı yönde 18,78 seviyesinden tamamladı. Gün içi işlem aralığı 18,774-18,79 olarak gerçekleşti. Teknik olarak 18,70 üzerinde kalmaya devam eden kurda yukarı yönlü hareket sınırlı da olsa devam etti. Yukarı yönde 18,80 direnci üzerinde kalıcılık sağlanamadı.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 18.78 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.878 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 13 OCAK 2023

Ekonomi uzmanlarının 13 Ocak 2023 Dolar yorumları: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz 18,78 ve 18,40 bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.