Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Faiz kararı ne olur?

Erdoğan'ın birkaç yıldır yükselen enflasyona rağmen düşük faiz çağrılarının ardından seçim sonrası göreve gelen Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki TCMB yönetimi politika faizini toplamda 16.5 puan yükseltti, bu ay da Merkez Bankası faiz kararı, bir haftalık repo faizini 500 puan artışla yüzde 30 olması bekleniyor. Merkez Bankası faiz kararı 21 Eylül Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

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Erdoğan’ın iktidarını koruduğu seçim sonrası kurulan yeni ekonomi yönetimi ile geçmiş politikalar yavaş yavaş terkedilirken, uluslararası yatırımcılar tarafından da kabul görmesi beklenen bir strateji uygulanmaya başlandı. TCMB’nin 2021 sonunda faiz indirimlerine başlaması kur krizine yol açmış, bunun sonucunda geçen sene Ekim ayında enflasyon 24 yılın zirvesi olan %85.51’e ulaşmıştı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası, Ağustos ayında beklentilerin üstünde gerçekleştirdiği 750 baz puanlık faiz artışı ardından yeni faiz kararını 21 Eylül Perşembe günü saat 14.00’da açıklayacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Reuters anketine katılan 16 ekonomistin tamamı %25 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler %27.5 ila %31 bandında yer alıyor. Ankette iki ekonomist 600 baz puan, dokuz ekonomist 500 baz puan, bir ekonomist 400 baz puan ve iki ekonomist ise 250 baz puan artış bekliyor.

Reuters anketine göre de TCMB’nin önümüzdeki aylarda faiz artışlarına devam etmesi bekleniyor. Ankette 2023 sonu faiz tahminlerinin medyanı %35 seviyesinde bulunuyor. Tahminler %30 ile %40 bandında yer alıyor.

AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 30,00’a çekileceğini tahmin ediyor.

AA Finans’ın, 21 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB’nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 600 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 27,50 ile yüzde 31,00, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 35 ile 45 arasında yer aldı.