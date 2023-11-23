Merkez Bankası’nın faiz kararını yabancı basın böyle gördü

Merkez Bankası'nın faiz artışı dış basında da yankı buldu. Haberlerde 500 baz puanlık faiz artışının beklentilerin oldukça üzerinde olduğu vurgulandı. İşte yabancı ajansların yorumları...

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası’nın (TCMB) bugünkü faiz artışı yabancı basında geniş yer buldu.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), bugünkü toplantısında politika faizini artırdı. Kurul faizi 500 baz puan artışla yüzde 40’a yükseltti. Türkiye’deki faiz artışlarının ekimde de devam etmesi uluslararası finans basınında yankı buldu.

Yabancı finans ajansları, faiz artışlarının beklenenden yüksek olduğunu ancak artış döngüsünün sonuna yaklaşıldığını belirtti.

Önde gelen yabancı basın kuruluşlarının faiz artışına ilişkin haberleri şöyle oldu:

BLOOMBERG: TCMB BEKLENTİLERİ AŞTI

ABD’li finans ajansı Bloomberg’te Beril Akman ve Barış Balcı imzasıyla yayınlanan haberde, “Merkez Bankası piyasaların beklediğinden daha büyük bir faiz artırımı gerçekleştirerek beklentileri aştı” ifadeleri kullanıldı.

Merkez Bankası’nın hazirandan bu yana üst üste altıncı faiz artırımını yaptığını hatırlatan finans ajansı, TCMB’nin ucuz para dönemini sona erdirme yolunda bir virajı daha döndüğünü belirtti.

Haberde ayrıca reel faizlerin 2024 sonu için öngörülen yüzde 36’lik enflasyon göz önüne alındığında pozitif bölgeye geldiğini belirtti.

Amundi gibi dünyanın en büyük yatırımcılarından bazılarının yatırım koşulu olarak en az yüzde 40’lık bir faiz oranı aradığı belirtilen yazıda, “Martta yapılacak yerel seçimlerle birlikte, yatırımcılar için bir başka çıkarım da Türkiye’deki faiz artışlarının hızının azalmasının beklendiğidir” ifadelerine yer verildi.

AFP: SÜRPRİZ HAMLE

Fransız haber ajansı AFP ise “TCMB, enflasyonla mücadeleyi ve değer kaybeden lirayı destekleme çabalarını hızlandırırken, beklenenden daha büyük bir faiz artışıyla piyasayı şaşırttı” ifadelerini kullandı.

Dmitry Zaks imzalı haberde bankanın politika faiz artışının sınırlarına yaklaştığına dair güçlü bir sinyal verdiği de belirtildi.

Haberde gelişmekte olan piyasalar ekonomisti Timothy Ash’in görüşlerine de yer verildi. Ash konu ile ilgili, “Gerçekten etkileyici bir hamle… beklentilerin oldukça ilerisinde” değerlendirmesinde bulundu.

Haberde son olarak “Hafize Gaye Erkan faiz artışlarını hem enflasyonla mücadele edecek hem de Erdoğan’ı kızdırmayacak seviyelere ayarlamaya çalışıyor. Türk lider yeni ekibinden giderek daha memnun görünüyor” ifadelerini kullanıldı.

REUTERS: FAİZLER ENFLASYON BEKLENTİLERİNE YAKLAŞIYOR

İngiliz haber ajansı Reuters’ta yer alan haberde TCMB’nin beklentilerin üzerinde faiz artırdığı ve dezenflasyon için gerekli parasal sıkılık düzeyine yaklaşıldığı mesajı verdiği belirtildi.

Haberde, “Enflasyonu düşürmeye çalışan ve gelecek yılın ortasından itibaren dezenflasyonun başlayacağını öngören ekonomi yönetimi, bu hedefe ulaşmak için politika faizinin 12 ay sonraki enflasyon beklentilerine yaklaşmasının makul bir beklenti olduğunu ifade ediyor” ifadeleri yer aldı.

WSJ: ORTODOKS POLİTİKAYA DÖNÜŞ TAMAMLANACAK

ABD’li finans ajansı Wall Street Journal’da yer alan Ed Frankl imzalı haberde de TCMB’nin faiz artışının beklentileri aştığı belirtildi.

Yüzde 40’lık gösterge faizi seviyesinin beklenen zirve seviyelere yakın olduğu belirtilen haberde, “Faiz artışı döngüsünün sona ermesi, ortodoks bir para politikasına dönüş olarak gördükleri süreci tamamlayacak” ifadelerine yer verildi.

CNBC: BEKLENTİLERİN ÇOK ÜZERİNDE

ABD’li haber kuruluşu CNBC ise 500 baz puanlık faiz artışının beklentilerin oldukça üzerinde olduğunu belirtti. Haberde, “Bu artış, 250 baz puanlık bir artış öngören ekonomistlerin beklentilerinin iki katıydı” ifadeleri kullanıldı.

Natasha Turak imzalı yazıda “TCMB kararı, büyük ölçüde Ankara hükümetinin inatçı gevşek para politikasının bir sonucu olarak ortaya çıkan yüksek enflasyonu ve zayıflayan para birimini tersine çevirmeyi hedefliyor” ifadeleri kullanıldı.

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