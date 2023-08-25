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15 yaşındaki çocuğun üzerinden pompalı tüfek çıktı

İstanbul'da yaşları 15-20 arasında değişen iki grubun kavgasına bekçiler müdahale etti. 15 yaşındaki bir çocuk pompalı tüfekle yakalandı.

Yayınlanma: 10:26 - 25 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Olay dün gece İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde yaşandı. Gece saatlerinde yaşları 20’nin altında iki grup çocuk arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgayı o sırada devriye atan bekçiler fark etti. Bekçiler kavgayı ayırdıktan sonra kimlik kontrolü ve üst araması yaptı. 15 yaşındaki bir çocuğun üzerinden pompalı tüfek çıktı. (DHA)

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