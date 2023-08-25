15 yaşındaki çocuğun üzerinden pompalı tüfek çıktı
İstanbul'da yaşları 15-20 arasında değişen iki grubun kavgasına bekçiler müdahale etti. 15 yaşındaki bir çocuk pompalı tüfekle yakalandı.
Olay dün gece İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde yaşandı. Gece saatlerinde yaşları 20’nin altında iki grup çocuk arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgayı o sırada devriye atan bekçiler fark etti. Bekçiler kavgayı ayırdıktan sonra kimlik kontrolü ve üst araması yaptı. 15 yaşındaki bir çocuğun üzerinden pompalı tüfek çıktı. (DHA)