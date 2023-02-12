150’nci saatten sonra peş peşe mucizeler

Depremin üzerinden 152 saatten fazla süre geçti enkazlardan hâlâ mucize haberleri gelmeye devam ediyor...

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Depremin üzerinden hemen hemen bir haftalık süre geçmiş olmasına rağmen umut devam ediyor ve afeti yaşayan şehirlerden bir bir kurtuluş haberleri geliyor.

RABİA KURTARILDI KARDEŞİ İÇİN ÇABA SÜRÜYOR

Elitaş Mahallesi Mercan Sitesi’ndeki bloğun çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından 22 yaşındaki Rabia isimli kadının sesi duyuldu.

Yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından ulaşılan genç kadın, depremin 152. saatinde enkazdan çıkarıldı.

Rabia isimli kadının kardeşi için ise kurtarma çalışmaları sürüyor.

152. SAATTE HACI AHMET GÜNEŞE KAVUŞTU

Adıyaman’da depremin 152. saatinde 7 yaşındaki bir çocuk yaralı kurtarıldı. Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından 7 yaşındaki Hacı Ahmet’in sesi duyuldu.

Yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından ulaşılan küçük çocuk, depremin 152. saatinde enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.





64 YAŞINDAKİ MÜZEYYEN TEYZE KURTARILDI

Hatay’ın Defne ilçesinin Armutlu semtinde, depremde yıkılan Öfkeli Apartmanı’nın enkazında çalışma yapan AFAD, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve çok sayıda sivil toplum kuruluşuna bağlı arama kurtarma ekipleri, göçük altında bir kişinin sağ olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine hemen kurtarma çalışması başlatan ekipler, depremin 150’nci saatinde 64 yaşındaki Müzeyyen Öfkeli’yi, enkaz altından sağ çıkarmayı başardı.

Öfkeli, ekiplerin taşıdığı sedyeyle ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

BİR MUCİZE DAHA YAŞANDI

Ekipler 150’nci saatte, yıkılan Konak Apartmanı’nın enkazından 5 yaşındaki kız çocuğunu sağ olarak çıkardı. Kütahya Belediyesi İtfaiyesi ekiplerince kurtarılan kız çocuğu, tedavi altına alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kurtarılan kız çocuğunun sedye ile ambulansa taşındığı anı, Twitter’dan paylaşarak, “150’nci saat müjdesi, az önce ekipler tarafından kurtarıldı. Umut hep var” dedi.

151’İNCİ SAATTE BİR MUCİZELER SÜRDÜ

Adıyaman’da yıkılan Narlıkuyu apartmanında çalışmalarını sürdüren ekipler depremin 151.’inci saatinde bir çocuğu enkazdan sağ olarak çıkarmayı başardı

ÖMER’İN ANNESİ DE ENKAZDAN ÇIKARILDI

Pendik Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Pendik Belediyesi Arama kurtarma ekipleri (PEAK), Hatay Antakya Ürgenpaşa Mahallesi Şehit Turan Caddesi Ali Sayar Meslek Lisesi karşısındaki enkazdan ses duydu. Bunun üzerine beraberindeki Ankara İtfaiyesi, jandarma ve diğer görevlilerle harekete geçen ekipler, sabah 09.20’de Ömer’i çıkardı.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, Ömer’in annesini de enkazdan kurtardı. (DHA-AA)

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