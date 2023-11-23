19 yaşındaki gençler köprüde birbirine girdi: 2 ölü, 1 firari
Adana'da Şeref A. (19), içki içerken tartıştığı arkadaşları Alperen Kaya (19) ile Eren Güngör'ü (19)'ü bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Adana’da gerçekleşen olay, saat 02.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesindeki Gençlik Köprüsü’nde meydana geldi. Şeref A., mahalleden arkadaşları Alperen Kaya ile Eren Güngörü’nü Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru’nda buluşmak için çağırdı.
Üç arkadaş köprü üzerinde içki içerken küfürleşip tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şeref A., yanında getirdiği bıçakla Kaya’yı göğsünden, kavgayı ayırmak isteyen Güngör’ü karnından bıçakladı. Kaya ile Güngör kanlar içinde yere yığılırken, Şeref A. kaçtı.
ZANLIYI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Olayın ardından Yürüyüş parkurundaki güvenlik görevlisinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan Alperen Kaya ile Eren Güngör, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Kaya ile Güngör’ün cenazeleri, aileleri tarafından teslim alınarak Buruk Mezarlığında toprağa verildi.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Şeref A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.