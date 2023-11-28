81 ilde eş zamanlı Çember operasyonu: Bin 34 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaklaşık 25 bin personelin katılımıyla yurt genelinde aranan kişilere dönük Çember operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Firari bin 34 kişi yakalandı.

Sozcu.com.tr

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81 ilde eş zamanlı olarak 24.483 personelle 4.158 ikamet ve 4.348 noktada yapılan uygulamalarda aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen ‘ÇEMBER-7 operasyonlarında’ arama kaydı bulunan bin 34 firari yakalandı.

20 KİŞİ 20 YILDAN FAZLA HÜKÜM GİYMİŞ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Buna göre yakalanan kişilerden; 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 450 şahıs, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 324 şahıs, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 164 şahıs, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 76 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 20 şahıs olmak üzere toplam 1034 kişi yakalandı.

13’Ü CİNAYET, 148’İ DOLANDIRICILIK HÜKÜMLÜSÜ

Yakalananlara işledikleri suçlar ise şöyle; adam öldürmeden 13 şahıs, hırsızlıktan 342 şahıs, yaralamadan 239 şahıs, cinsel suçlardan 43 şahıs, yağmadan 54 şahıs, dolandırıcılıktan 148 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 90 şahıs, silahlı terör örgütüne üye olmaktan 9 şahıs, FETÖ/PDY örgütüne üye olmaktan 2 şahıs ve diğer suçlardan 94 şahıs.

8 BİNE YAKIN EKİP, 20 BİNDEN FAZLA PERSONEL

İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde eş zamanlı 7.795 ekip ve 24.483 personel ile 4.158 ikamet ve 4.348 noktaya yapılan “Çember-7” operasyonlarında yakalama kararı çıkartılan 1034 kişi, yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.

“SOKAKTA GEZMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

– Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.

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