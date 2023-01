Adalet Bakanı Bozdağ’dan Erdoğan’ın adaylığıyla ilgili açıklama

Nevşehir'de AKP İl Danışma Kurulu toplantısına katılan Adalet Bakanı Bozdağ, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimde adaylığı anayasal hakkıdır. Cumhurbaşkanımızın cumhurbaşkanı adaylığı önünde anayasamızda da herhangi bir engel yoktur" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Nevşehir’de AKP İl Danışma Kurulu toplantısına katıldı. Bozdağ, seçim tarihi ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı konusunda açıklama yaptı.

“14 MAYIS’TA SEÇİM OLACAK”

Muhalefeti eleştirilen Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

* “14 Mayıs’ta seçim olacak. Seçim yaklaşırken her seçim döneminde yaptıklarını yapıyorlar. Şimdi ‘seçim olacak biz YSK’ya güvenmiyoruz’ diyorlar. Sen YSK’ya niye güvenmiyorsun.? ‘YSK’nın üyelerini hep Cumhurbaşkanı atıyor’ diyorlar. Ya Allah’tan kork.

* YSK’ya Cumhurbaşkanının atadığı tek bir üye dahi yok. YSK’nın 11 üyesi var. 6’sı Yargıtay üyeleri, 5’i de Danıştay üyeleri açısından salt çoğunlukta doğrudan seçiliyor. Ama Sayın Kılıçdaroğlu haberdar değil. Hem milleti aldatıyorlar, yanlış bilgi veriyorlar hem de orayı karalıyor. Seçimler, yargı organlarının yönetim ve gözetimi altında yapılmaktadır. İlçe seçim kurulunda her partinin üyesi var.

* İl seçim kurulunda her partinin üyesi var. Yüksek Seçim Kurulu’nda her partinin üyesi var. Bütün partiler bir aradalar. Her içten ıslak imzayla kendileri tarafından tutanağı alınıyor. Tutanağın birer örneği de hepsine veriliyor. Ben net söylüyorum. Bizim seçim kanunumuza göre seçimde hile yapmak, seçimde hileyle sonuç elde etmek fiilen imkansızdır.

* Bunun aksini söyleyenler ya seçim kanununu bilmiyorlar ya ömürlerinde seçim nasıl olmuş vermemişler ya da yalandan dolandan yorum yapanlara itibar ediyorlar. Ama en önemlisi de şu; seçimi kaybedecekleri için şimdiden bahane hasadı yapıyor. Her seçim öncesi böyle yapıyorlar. Seçim yaklaştıkça ‘seçimde gölge olacak’ diyorlar. Mümkün değil.”

“CUMHURBAŞKANIMIZIN SEÇİMDE ADAYLIĞI ANAYASAL HAKKIDIR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olup olamayacağı tartışmalarına değinen Bozdağ, şunları söyledi:

* “Şimdi ‘Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olamaz’ diyorlar. Anayasaya aykırıdır noktasına geldiler. Ben şimdi size sormak istiyorum. Ben de sormaz mıyım, bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. ‘Gündemimize getirmeyeceğiz, meydanda yarışacağız. Sandıkta hesaplaşacağız’ diyorsun ama şimdi ‘aday olamaz’ noktasına gelmiş durumdalar. Sebep ne?

* Korku dağları sardı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs 2023’te yapılacak seçimde adaylığı anayasal hakkıdır. Cumhurbaşkanımızın cumhurbaşkanı adaylığı önünde anayasamızda da herhangi bir engel yoktur.” DHA