Ahbap’ı millet denetliyor, AFAD’ı kim denetleyecek?

AKP ve MHP çevreleri, depremzedeler için bağış toplayan Ahbap ve Haluk Levent’i yıpratma kampanyası başlattı. CHP’li Başarır, “İktidar, devlete güveni zayıflat-tı” dedi.

Deniz AYHAN

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7 Şubat sabahı birçok gönüllü ve STK deprem bölgesine doğru yola çıktı. Depremzedelerin yardımına ilk koşanlardan biri de Gölcük depreminden bu yana her türlü afette sahada görmeye alıştığımız sanatçı Haluk Levent ve kurucusu olduğu Ahbap gönüllüleriydi. AFAD'a ve devlet kurumlarına duyulan güvensizlik yüzbinlerce bağışçıyı Ahbap ve diğer gönüllü yardım kuruluşlarına yönlendirdi. Ahbap bağışları kalem kalem açıklarken, kısa süre sonra AKP ve MHP çevrelerinden “Yardımlarınızı AFAD'a yapın” çağrıları gelirken, Ahbap'ın şeffaf olmadığına dair iddialar da ortaya atıldı.

BUNDAN DERS ÇIKARMAK LAZIM

Vatandaşların sivil derneklere yönelmesini değerlendiren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, “Vatandaş neden Kızılay'a ya da AFAD'a yardım etmiyor da Ahbap'a ya da diğer gönüllü kuruluşlara yöneliyor? Ders çıkarmak lazım” dedi. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da şunları kaydetti: “Bu iktidarın bize getirdiği en büyük kötülük ne yazık ki halkın devlete olan güvenini zayıflatmasıdır. 2016 Sayıştay raporuna göre AFAD'ın muhasebe sistemi bile yok. Ahbap'ı millet denetliyor ama AFAD'ı kim denetleyecek?”

Bahçeli, Ahbap ve BaBaLa TV'yi açıktan hedef aldı

Deprem faciasının ardından grup toplantılarına ara vermeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında deprem sonrası yürütülen yardım faaliyetlerini eleştirdi, Ahbap'ın kurucusu Haluk Levent ile ve BaBaLa TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur'u hedef aldı. “Devletin yetişemediği ne vardır da ahbapçılar ve babalacılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır? Bu sahtekarların Türk televizyonunda artık yer almaması lazımdır” diyen Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

■ Devletimiz ve hükümetimiz aşağılık karalama ve iftira kampanyalarına aldırış etmeden görevini yaptı. “Deprem bölgesinde devlet yok” diyen kanı bozuklar; devlet baktığınız her yerdedir. Dünyanın neresinde olursa olsun, bu çaptaki doğal afetle başa çıkmak kolay değildir.

■ Devleti bir kenara itip, ahbap çavuş ilişkileriyle yardım toplanması, paralel hat kurulması devletin inandırıcılığını gölgelemektir. Devleti acz içinde gösterircesine sosyal medyaya üşüşenler bindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklardır? Böylesi bir muhterislik kimin haddidir? Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlüdür.

■ Milletçe acılarımızı paylaşma derdindeyken birilerinin cüzdanlarını doldurma ve şöhret peşine düşmesi edepsizliktir. Hele bir enkazımızı kaldıralım, belimizi doğrultalım, sırtımıza yapışan kenelerle işte o zaman hesaplaşacağımız vakit de gelmiş olacaktır.

■ “MHP nerede?” diyenleri ciddiye alıp cevap vermeyeceğim. Zaman gelmiştir, şimdi vakit yollara düşme vaktidir.