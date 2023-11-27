AKP’den Devlet Bahçeli açıklaması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MHP lideri Devlet Bahçeli ile sorun olduğuna dair iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

MHP İLE 50+1 ANLAŞMAZLIĞI

MHP ile sorun olduğu iddialarıyla ilgili Çelik, “Cumhur İttifakında hiçbir sorun yok. Cumhur ittifakı yerel seçimlere hazırlanmaya devam ediyor. Herhangi bir sorun yok. Sayın Cumhurbaşkanımızla sayın Bahçeli ihtiyaç duyduklarında görüşmeye devam ediyorlar” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL’İN SÖZLERİ

CHP lideri Özgür Özel’in ”Türkiye’de herkes eşittir fakat Kürtler daha az eşittir” sözlerine ilişkin Çelik, “CHP’nin demek ki Kürt seçmeni istismar sezonu seçimler yaklaşırken başlamış. Yeni bir şey daha çıktı; en son gördük ki bu son seçimlerde imzaladıkları protokollerle aslında Kürt seçmene nasıl yalan söylemişler” ifadelerini kullandı.

İSRAİL’İN GAZZE’YE SALDIRILARI

İsrail ve Filistin arasındaki 4 günlük ateşkese de değinen Çelik şu ifadeleri kullandı;

*Bugün itibariyle ‘ateşkes devam etsin’ diye pek çok çağrı yapılıyor. ABD Başkanı Biden’e atfen de böyle bir haberde geçti. Ama Netanyahu hükümeti buna pek yanaşmıyor.

*İnsani aranın uygulanmasında bir takım sorunlar çıktı. İsrail’in Gazze’nin kuzeyine yardımların gitmesini engellemesine yönelik bir takım şeyleri görüyoruz. Ama o da aşılmış durumda. Umut ediyoruz bu ateşkes kalıcı bir duruma dönüşür.

*Gazze’de o bölgedeki vatandaşlarımızla yakından ilgileniyoruz.

*Avrupa dünyanın tamamından soyutlanmış bir gül bahçesi değildir. Avrupa’nın göbeğinde Naziler bu katliamlara imza attılar. Şimdi de bütün dünyanın gözü önünde Avrupa ülkelerinin suskunluğu karşısında Netanyahu hükümeti bu katliamlara imza atıyor.

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