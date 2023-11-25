AKP’li belediye mevzuat dinlemedi: Borç limitini yaklaşık iki kat aştı

Kırıkkale Belediyesi’nin 2022 yılında borçlanma limitini aştığı ortaya çıktı. Sayıştay raporunda belediyenin borç limitini 401 milyon 674 bin lira aştığı, belediyenin 2022 yılı sonu itibariyle borcunun 851 milyon 38 bin lira olduğu kaydedildi.

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AKP'li Kırıkkale Belediyesinin 2023 yılına ait yayınlanan Sayıştay raporunda borçlanmada yasal üst sınırı aştığı ortaya çıktı. Sayıştay raporunda belediyenin borç limitini 401 milyon 674 bin lira aştığı, belediyenin 2022 yılı sonu itibariyle borcunun 851 milyon 38 bin lira olduğu kaydedildi.

400 MİLYONDAN FAZLA AŞILDI

Konuyla ilgili raporda şu ifadelere yer verildi:

– Kırıkkale Belediyesi’nin 2022 yılı sonu itibariyle borç stokuna ilişkin yapılan hesaplamaya göre 2021 yılı sonu itibariyle kesinleşen bütçe geliri 329.929.231,37 TL’dir. Bu tutara %36,20’lik yeniden değerleme oranı uygulandığında, 2022 yılının borçlanma sınırı 449.363.613,13 TL olmaktadır. İdarenin 2022 yılı sonu itibariyle borç stoku 851.038.456,94 TL olarak gerçekleşmiştir. 5393 sayılı Kanun ve mezkûr genelgede belirtilen unsurlar dikkate alındığında borç sınırı 401.674.843,81 TL aşılmıştır.

KUYULARDAN NE KADAR SU KULLANDIĞI BELLİ DEĞİL

Öte yandan yapılan incelemede ayrıca sondaj izni verilen su kuyularına ilişkin olarak belediye tarafından Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü ile yazışma yapılmadığı tespit edildi. Bu suretle Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü ile koordineli bir iş akışı oluşturulamaması sonucunda mevcut kaynaklarda kayıpların yaşanabileceği belirtildi.

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