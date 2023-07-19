AKP’li Külünk zenginlere seslendi: Ek vergi talep edin

AKP Merkez Karar ve Yürütme Kurulu Üyesi Metin Külünk, Türkiye’deki zenginlere seslenerek ek vergi talep etme çağrısında bulundu. Külünk, “Bu taşın altına elinizi koymak zorundasınız. Değilse bu ateşin herkesi yakacağından hiç şüpheniz olmasın.” dedi.

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Daha önce akaryakıta gelen ÖTV zammına tepki gösteren AKP Merkez Karar ve Yürütme Kurulu Üyesi Metin Külünk, bu kez de zenginlere seslenerek ek vergi talep etme çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'nin ilk 50 bin ve 100 bin zenginini göreve davet eden Külünk, “Çıkın ve Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenin, ‘Biz de servet sahipleri olarak içinden geçtiğimiz zorlu süreçte devletimizin zarar almadan süreci yönetilebilmesi için ek vergi talep ediyoruz' deyin” ifadelerini kullandı.

“DEVLETİMİZİ AYAKTA TUTMAK ZORUNDAYIZ”

Külünk'ün paylaşımı şöyle:

“Evet, dünya ekosistemi türbülansı içerisinde Türkiye doğal olarak bu türbülanstan etkileniyor. Pandemi, savaş, deprem gibi çok büyük olaylar büyük maliyetler ortaya çıkarmıştır. Elbette bu maliyet karşılanmak durumundadır. Ve devletimizi ayakta tutmak zorundayız.

“SORUMLULUK SADECE DAR VE ORTA SABİT GELİRLİLERİN ÜZERİNE YÜKLENEMEZ”

*Ancak bu ayakta tutma sorumluluğu sadece dar ve orta sabit gelirlilerin üzerine yüklenemez. Emekçiler, sabit ücretliler, esnaf; yani toplumun yaklaşık %70’i dolaylı vergileri ile bütçenin oluşumunda en büyük pay sahibi iken bu ülkenin servet sahipleri sermaye sahipleri her şartta kazanmaya odaklanmış sermaye gücünün hiçbir şey olmamış gibi gelişmeleri kenardan izlemesi kabul edilemez.

“BU TAŞIN ALTINA ELİNİZİ KOYMAK ZORUNDASINIZ”

*Bunun ötesinde bu yükü sadece aziz milletimizin her şartta bu ülke için mücadele etme noktasına tereddütsüz yükleneceği beklentisi ile; esnaf, işçi, çiftçi, dar gelirli, ücretli, emekli ve köylüye bu işi bırakarak ‘biz nasıl olsa her şartta kazanmak durumundayız' diyen büyük sermaye sahiplerine sesleniyoruz: bu taşın altına elinizi koymak zorundasınız. Değilse bu ateşin herkesi yakacağından hiç şüpheniz olmasın.

“EK VERGİ TALEP EDİYORUZ' DEYİN”

*Türkiye'nin ilk 50.000 ve 100.000 zenginini göreve davet ediyoruz. Çıkın ve Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenin. ‘Bu süreçte biz de servet sahipleri olarak içinden geçtiğimiz zorlu süreçte devletimizin zarar almadan süreci yönetilebilmesi için ek vergi talep ediyoruz' deyin. Taşın altına gövdesini koyan milletimizin yanında durun.”

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