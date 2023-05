Akşener’den Erdoğan: Çok acı, çok ayıp…

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting alanlarında izlettiği sahte videolar için dün TRT’de “Kılıçdaroğlu’nun Kandil’dekilerle video çekimleri var; ama montaj, ama şu, ama bu” diye konuşmuştu. İYİ Parti lideri Meral Akşener, Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendirdi.

Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün TRT’de katıldığı canlı yayında, mitinglerde izlettiği sahte videolar için “Kılıçdaroğlu'nun, Kandil'dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. ‘Haydi, haydi, haydi'. Anladınız mı? Kandil'dekilerle bu şekilde ama montaj, ama şu, ama bu… Video çekimlerini yaptılar. PKK'lılar videolarla bunlara destek verdi.” değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan’ın bu sözleri bugün seçim çalışmaları kapsamında İstanbul Çekmeköy’de temaslarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e soruldu. Akşener şunları söyledi:

“Cumurbaşkanı’na yakışmayacak bir tutum. Gerçekten çok ayıp. Bu ülkenin hâlâ seçilmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim gününe kadar. Çok acı, gerçekten çok ayıp. Bu ucube sistemin getirdiği güç itibariyle ona oy versin vermesin her birimizin can güvenliği ona emanet. Bir siyasetçi olabilir Sayın Kılıçdaroğlu ama neticede bir vatandaş. Bizleri PKK’lılıkla suçlamak, aklınıza gelen her türlü çirkinlikle suçlamak ve sonra da ‘Ne var canım bunda. Montaj olur şu olur bu olur’ demek… Ben buna uygun kelime bulamıyorum. Sadece çok ayıp bulduğumu söylüyorum ve bir cumhurbaşkanının bu duruma düşmesinin gerçekten çok ayıp olduğunu düşünüyorum.”

ERDOĞAN O GÖRÜNTÜLERİ MİTİNGTE İZLETMİŞTİ

Erdoğan, 7 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlediği Büyük İstanbul Mitingi’nde ‘deep fake' yöntemiyle oluşturulmuş bir videoyu gerçekmiş gibi vatandaşlara izletmişti.

Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 14 Mayıs seçimleriyle ilgili reklam filmine, terör örgütü PKK’nın sözde lideri Murat Karayılan’ın ‘deep fake' teknolojisiyle montajlanmış görüntüsünü, CHP’nin seçim kampanyası filmi gibi göstermişti.

