Alan el vereni görmedi mağdurun yüzü güldü!

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Başkanı Dilek Bayazıt, “95 yıldır devletten yardım almadan çalışıyoruz. Depremde de ilk günden beri konteyner, su, giyisi ve gıda yadımı yapıyoruz” dedi.

ATATÜRK'ÜN KURDUĞU DERNEK “YARDIM BÖYLE YAPILIR” DEDİRTTİ

Tam 95 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Dr. Mehmet Fuat Umay'a verdiği talimatla genç Türkiye Cumhuriyeti'nin kadınları için 19 Şubat 1928'de Himaye-i Etfal Kadın Yardım Cemiyeti kuruldu. Atatürk, “Yoksulluk” sıfatını kadınlara yakıştırmadı. Onun önerisiyle adı “Türkiye Yardım Sevenler Derneği-TYSD” olarak değiştirildi. Cumhuriyetimizin köklü, saygın ve sürdürülebilirlik örneği bir sivil toplum kuruluşu olan TYSD, Atatürk ilkelerine, laik Cumhuriyet'e bağlı kalarak ve gücünü yalnızca milletinden alarak varlığını sürdürüyor. Sosyal ve ekonomik alanda “emek karşılığı yardım” ilkesi ile hareket ediyor, eğitim ve ihtiyaç duyulan her alanda halkın yanında yer alıyor.

TYSD Genel Başkanı Dilek Bayazıt, “Günümüzde yardım faaliyetleri ne yazık ki istismara ve kötü niyete açık bir hale gelmiştir. Yardımsever vatandaşlarımız yardımlarının doğru yere ulaştığından emin olmak, gerçekten ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak hususlarında her zamankinden daha duyarlı bir yaklaşım içindedir. Bizler de bu büyük sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi.

130 ŞUBE İŞ BAŞINDA

TYSD ailesi bu bilinçle ilk günden itibaren depremzedelerimizin yanında. Dernek, yapılan yardımların gizli kalması konusunda hep duyarlı. Ama yardımları öğrenmek istediğimizde Dilek Hanım şunları söylüyor: “Depremin ilk gününden itibaren genel merkezimiz ve 130 şubemizle görevimizin başındaydık. Ankara Valiliği, Çankaya Kaymakamlığı'nın izni ile her türlü ihtiyaç malzemesi ile donatılan 3 tır ve 2 kamyonumuz Adıyaman, Malatya ve Hatay'a ulaştırılmış, bölgede doğan ihtiyaç nedeniyle 1 tır içme suyu gönderilmiştir. Bugüne kadar bağışçılarla birlikte Elbistan'a içi eşyalı 20 konteyner, Anne-Çocuk Oyun ve Etkinlik konteyner sınıfı, Hatay'da Defne'ye 2 konteyner, Hassa'ya 21 çadır, 3 tır yardım malzemesi, 2 kamyon gıda ve hijyen malzemesi, su gönderildi. 130 şubemiz ayrıca şehirlerine gelen depremzedelere ev ve eşya yardımı yapıyor. 15 kira yardımı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kampanyasına destek olduk. Ayrıca depremzede öğrencilerimizi burs kapsamına alıyoruz.”

BAĞIŞÇILARLA BİRLİKTE

Bayazıt, “Acılarımızın sarılması aşamasında bizlere daha büyük görevler düşecektir” diyor ve açıklamasını şöyle sürdürüyor: “TYSD bundan sonra da kalıcı yardımlarıyla her zaman bölgede olacaktır. Derneğimize yapılan şahsi yardım başvurularının hepsi büyük bir özenle karşılanmaktadır. Atatürk Eğitim Burslu öğrencilerimizin eğitimlerine aralıksız devam edebilmeleri konusunda her zaman onların yanında olacağız. 95 yıldır bu hizmetleri yapmamıza, ihtiyaç duyulan her alanda halkımızın yanında olmamıza imkan sağlayan değerli bağışçılarımıza bize duydukları güvene minnettarız.”

Türkiye'deki ilk kız yurdunu TYSD açtı

TYSD Genel Başkanı Dilek Bayazıt, derneğin 1930'lu yıllardan itibaren, ülkemizde eğitim sistemi bile tam oluşmadan ilk yüksek öğrenim kız öğrenci yurdunu açtığını dile getirdi. Bayazıt “TYSD, ilk karşılıksız öğrenci eğitim bursunu vermiş, ilk iş ve işçi bulma kurumu görevini yerine getirmiş” diyor ve şöyle devam ediyor:

EĞİTİME TAM DESTEK

“İkinci Dünya Savaşı'nda kadınlarımızı cephe gerisine hazırlamak için İsmet İnönü'nün eşi Mevhibe İnönü'nün önderliğinde ilk muhaberecilik ve hemşirelik kurslarını açmış, savaş sonrasında kadın ve erkeği sosyal hayata hazırlamak için de ilk rehabilitasyon merkezlerini kurmuş. Ayakkabı yapımı, dikiş atölyeleri, Kur'an, okuma-yazma kursları düzenlemiş. 1960'lı yıllarda dikiş atölyelerimizde ilk maske, ameliyat önlüğü ve örtüleri dikilmiş, Türkiye'deki bütün hastanelere dağıtılmıştır. Geride kalan 95 yılda hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle öğrenci yurtları, eğitim kurumları, engelliler için iş merkezleri, huzurevleri, acil yardım ve kan merkezleri yaptırmış; TYSD ailesi, on binlerce gence ‘Atatürk Eğitim Bursu' vererek, gençlerimize destek olmuş ve geleceğimizin şekillenmesinde önemli rol oynamış. Yine TYSD olarak en büyük hizmet ve yatırımımızı burslu öğrencilerimize yapıyoruz” dedi.

DEVLET YARDIMI ALMIYOR

Bir çok dernek ve vakıf devletten yardım almak için çırpınırken, TYSD, aksine devletten tek kuruş yardım kabul etmiyor. Derneğin bu özelliğini Başkan Dilek Bayazıt şöyle açıklıyor: “Derneğimiz, kuruluşundan bugüne değin devletimizden, hiçbir resmi kurum ve kuruluştan maddi yardım, destek, katkı görmeden, sadece yardım seven halkımızın bağışlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Yardımlaşma ve dayanışmanın gücüne, paylaşmanın bereketine ve iyiliğe olan inancımızla, ‘Doğru kişilere, doğru zamanda, doğru hizmetleri ulaştırmak ve bu hizmetlerin devamlılığını sağlamak' bizim en önemli ilkemizdir.”