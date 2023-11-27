Arda Turan, Muslera, Emre Belözoğlu ve birçok insanı dolandırmıştı! Seçil Erzan’ın ses kaydı ortaya çıktı

Yüksek faiz getirili fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan’ın ses kaydı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Futbol efsaneleri, siyasetçiler, iş insanları… Seçil Erzan'ın ağına düşen isimler bir bir ortaya çıkıyor. ‘Fatih Terim Fonu' skandalında Deniz Bank'ın dolandırıcılıktan nasıl haberdar olduğunu SÖZCÜ yazarı İsmail Saymaz ortaya çıkardı.

Erzan, “Fatih Hoca'nın fonu var” diyerek, iş insanı Bülent Çeviker ve İnci Çeviker'e 3 haftada yüzde 27 faiz önerdi. Çeviker şüphelendi, bankayı aradı, “Fatih Terim Fonu var mı?” diye sordu. Görevli, 10 milyon dolara kişiye özel fon açıldığını ama isim paylaşamayacağını söyledi.

“BUGÜN SON GÜN” DEDİ, KANDIRDI

Erzan, “Bugün son gün” diyerek Çeviker'i kandırdı, 92 günlük kur korumalı mevduat hesabındaki 1 milyon 920 bin dolar mevduat tarihinden bir gün önce çekildi. Çeviker çifti hem KKM gelirini kaybetti hem 25 bin 290 dolar prim ödedi. Bir gün sonra 198 bin dolar daha verdiler. 25 günde 550 bin dolar faiz alacaklardı.

Ancak vade günü geldiğinde para yerine ‘müjde' verildi. Vade süresi uzatıldı, 3 milyon alacakları 5 milyon oldu. Yeni vade süresi dolduktan sonra da parasını alamayan İnci Çeviker, dolandırıldıklarını anladı. Erzan'la buluştu, konuşmaları kayıt altına aldı. Seçil Erzan, banka görevlisi Ali Böğürgöz diye tanıttığı Ali Yörük'ü aradı.

SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Seçil Erzan ve şikayetçi Bülent Çeviker'in eşi İnci Çeviker arasında geçen diyaloğun ses kaydı, bu akşam SÖZCÜ Televizyonu'nda “Sokağın Sözü” programında yayınlandı.

Çeviker'in cep telefonu ile ses kaydı aldığını anlayan Erzan arasında geçen diyalog şu şekilde:

“+ Ne yapıyorsun İnci?

. Kayıt alıyorum.

+ Ay şaka gibisin. Yapma… Beni üzme yani.

(Erzan telefon görüşmesini hoparlöre alıyor. Suç ortağı Ali Yörük'ü banka çalışanı Ali Böğürgöz diye tanıtıyor)

+ Şimdi ne yapıyoruz bana söyleyin bakalım, biz İnci Hanım’la bekliyoruz. Ben onu da getiremiyorum oraya.

(Ali Yörük yanıt veriyor) Yani Seçil Hanım şöyle söyleyeyim; işlemi iki parça olarak girdiğiniz için biz bunu yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz ama yetişmezse yarın saat 10’da elinizde.

+ Ama ben anlatamıyorum bunu müşteriye işte.

Yetişirse saat 5.30, 6’ya kadar, zaten bilgi vereceğiz size. Ama yetişmediği takdirde yarın sabah saat 10’da sizde zaten miktar.

+ İnci Hanım siz bir şey sormak istiyor musunuz?

Sabah 10’a kadar sabredelim ya. Yetişmemesi için bir engel yok şu an.

+ Valla ben çok arada, töhmet altında kalıyorum.

Yarın sabah 10’a kadar bir sıkıntı gözükmüyor.

+ Peki yarın sabah 10’da nasıl olacak? Ben İnci’yi alıp tekrar oraya mı geleceğim?

Hayır hayır. Buraya olmaz tabi ki. Biz size ödeyeceğiz, size ulaştıracağız. Para kısmını çözelim, ben size bilgi veriyorum. Yarın sabah saat 10 gibi hazırlayın siz kendinizi.

. Bugün olma ihtimali var mı?

Ben elimden geleni yapıyorum, bugüne yetiştirmek için mücadele veriyoruz ama yetişmezse diye saat 10 kesin diyorum.

+ Tamam

(Telefondaki erkek yanıt veriyor) Oldu görüşürüz, iyi günler.

. Kim bu Ali Bey? Soyadı ne?

+ Dur kuzenim arıyor canım bir saniye.

. Ali Bey’in soyadı ne?

+ Ali Böcügöz.

. Genel Müdürlükte mi çalışıyor?

+ Saklamada çalışıyor. Onlar bizim maillerde yoklar.

. Ali Bey’in soyadı ne?

+ Ali Böcügöz.

. Genel Müdürlükte mi çalışıyor?

+ Saklamada çalışıyor.”

“7 NİSANDAKİ BAŞVURU YUMAĞIN UNUCU ORTAYA ÇIKARDI”

Çevikerler bekledikleri 5 milyon doları alamadı. 7 Nisan'da bankaya yapılan başvuru, yumağın ucunu ortaya çıkardı.

İSMAİL SAYMAZ ANLATTI

İsmail Saymaz, ses kaydına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Ertesi gün İnci Çeviker bankaya gidiyor, Emre Belözoğlu'nun hışımla bankaya girdiğini görüyor, ‘Eyvah yandık' diyor. Zaten birkaç haftadır dolandırıldıklarını da sezinliyorlar. Bülent Bey'e, ‘Sen savcılığa koş' diyor. ‘Ben genel müdürlüğe koşuyorum' diyor. Gidiyor, Deniz Bank Genel Müdürlüğü'nde kimsenin bir şeyden haberi yok. ‘Biz dolandırıldık' diyor. ‘Sizi kim dolandırdı?' diyorlar. ‘Seçil Erzan' diyor. ‘Paramızı aldı yurt dışına kaçtı' diyor. Ulaşamayınca öyle zannediyor. Banka şok geçiriyor. Bunun üzerine apar topar suç duyurusunda bulunuluyor. Kendilerini fevkalade aldatılmış hissediyorlar” dedi.

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