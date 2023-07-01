Aşı karşıtlığı kızamığı patlattı

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerine göre Türkiye’nin bu yılın şubat ayı sonu itibarıyla Avrupa’da kızamık vakasının en çok görüldüğü ikinci ülke oldu.

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Cem YILDIRIM

Bu kapsamda açıklama yapan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan Türkiye'de, aşı karşıtlığı ve düzensiz göç nedeniyle, yıllar sonra yeniden kızamık vakaları gündeme geldiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı'na tebdir çağrısı yapan Saydan şunları söyledi: “Kızamık bulaşıcı bir hastalıktır. Bu tür hastalıklar ancak aşı ile önlenebilir. Aileler çocuklarını mutlaka aşılatmalı. Son yıllarda, toplumlar arasında ortaya çıkan aşı karşıtlığı ve kararsızlığı giderek artıyor. Küresel dolanım, göçler ve savaşlar nedeniyle aşı ile önlenebilen bulaşıcı hastalıkların görülme riski de yükseliyor. Nüfusun yüzde 25'inden fazlası çocuk olan ülkemizde de maalesef aşı karşıtlığı artıyor. Çocuklarımızla birlikte tüm toplumun sağlığı da hiçe sayılıyor.”

Saydan, Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı çocukluk çağı aşı takvimi içinde de yer alan, 9'uncu ay ile 1, 4 ve 6'ncı yaşlarda uygulanan kızamık aşılarının, çocukları kızamıktan yüzde 99 oranında koruduğunun altını çizdi. Saydan açıklamasında, “Ülkemizde kızamık, kızamıkçık, kabakulak gibi hastalıklarının aşıları ücretsizdir. Ailelerin aşıları çocuklarına yaptırmaları ve toplum sağlığının korunmasını sağlamaları gerekiyor. Ayrıca Türkiye'de nüfusu 3,5 milyonu geçen Suriyeli sığınmacı var ve 0-14 yaş arası çocuk sayısı ise 1 milyon 300 binin üzerinde. Türkiye'deki Suriyelilerde de kızamık, verem ve çeşitli bulaşıcı deri hastalıklarına rastlanıyor. Aşılanmanın önemi artıyor” diyerek mevcut durumu aktardı.