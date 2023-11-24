Atatürk’ün oturduğu bank yeniden Gülhane Parkı’nda

İstanbul’da Gülhane Parkı’nda çekilen bir fotoğraftan yola çıkan İBB İştiraki İSTON A.Ş., Atatürk’ün oturduğu bankın replikasını üretti. 1928 yılında, Başöğretmen Atatürk ve arkadaşlarının Harf Devrimi öncesi, yazı tahtasının gelmesini beklerken çekildiği tespit edilen fotoğrafta yer alan banklar, Gülhane Parkı’nda görülebilecek.

Batuhan SERİM

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSTON A.Ş., kent mobilyalarının tarihiyle ilgili araştırma esnasında Atatürk'ün Gülhane Parkı'nda oturduğu bankı keşfetti.

Yapılan arşiv araştırması sonucunda fotoğrafın 1928 yılının Ağustos ayında, Atatürk ve arkadaşlarının Harf Devrimi öncesi, beklerken bir banka oturduğu sırada çekildiği tespit edildi. Siyah beyaz fotoğraftaki o banklar, orijinaline uygun olarak tasarlanıp üretildi.

Dönemin ahşap ve döküm malzemelerine uygun olarak yeniden üretilen 10 adet bank, İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından tarihi arka planı ortaya çıkarılarak Gülhane Parkı'na yerleştirildi.

Proje, İBB tarafından Atatürk'ün anısına atfen, Cumhuriyetin 100. yılında İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ve İSTON tarafından hayata geçirildi. Bank, Gülhane Parkı'nda görülebilecek.

FOTOĞRAFIN HİKAYESİ

9 Ağustos 1928 tarihli bu fotoğraf, Türk tarihi açısından önemli bir öze dönüşü, bir devrim anını temsil ediyor. Gülhane Parkı'nda çekilen karede, Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve Kılıç Ali yer alıyor. Türk dili açısından yeniden doğuşu temsil eden Harf Devriminin yapılacağı ve Türk harflerinin halka tanıtılacağı gün çekilen fotoğrafta Atatürk, yazı tahtasının gelmesini beklerken bir banka oturuyor.

Buradan Harf Devrimi'ni müjdeleyen Atatürk, genç-yaşlı, kadın-erkekten oluşan büyük bir kalabalığa da Nutuk vermiştir.