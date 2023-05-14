Avcılar’daki okulun koridorlarında oy kullanma yoğunluğu

İstanbul'un öğrenci sayısı açısından kalabalık devlet okullarından biri olan Avcılar'daki Leyla Bayram İlkokulu'nda kurulan 51 sandıkta kayıtlı 20 bine yakın seçmen oy kullanacak. Seçmenler, sabah erken saatlerden oy kullanacakları sınıfların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

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İstanbul’da yoğun göç alan yerleşim birimlerinden Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan Leyla Bayram İlkokulu’nda 75 sınıfta yaklaşık 4 bin 400 öğrenci eğitim görüyor. Leyla Bayram İlkokulu'nda 51 sandıkta oy kullanılacak.

19 bin 153 kayıtlı seçmenin bulunduğu okula oy kullanmaya gelenler yoğunluk oluşturdu. Oy vermek için seçmenlerin bazıları 45 dakikada sıra bekledi.

Bir seçmen, ” Bekliyoruz baya bir sıra var ” diye konuştu. Başka bir seçmen ise, ” Bu kadar beklemiyorduk. İlk defa kızımla oy kullanmaya geliyoruz ” dedi.

İki kişinin yardım ettiği güçlükle yürüyebilen 81 yaşındaki Züleyha Barış da oyunu kullananlar arasındaydı. (DHA)

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