Ayrılmak istedi, kurşunların hedefi oldu

Mersin’in Erdemli ilçesinde F.E., gönül ilişkisi yaşadığı ve kendisinden ayrılmak istediği öne sürülen H. G.’yi, susturucu takılı tabanca ile vurdu. Tekstilci kadın ağır yaralanırken, zanlı F.E suç aleti tabanca ile yakalandı.

Ali Ekber ŞEN

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Erdemli ilçesinde 38 yaşındaki F.E., bir süredir gönül ilişkisi bulunduğu 49 yaşındaki H. G.'ye ait tekstil atölyesine gitti. F.E. ile kadın arasında başlayan tartışma bir anda büyüdü.

KURŞUN YAĞDIRDI

H. G., yaşanan tartışma sonrası işyerinin bodrumuna indi. F.E. ise arkasından inerek susturucu takılı tabanca ile üzerine kurşun yağdırdı. Kafasına bir, göğsüne ise iki kurşun isabet eden H. G., kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk tedavisi burada yapılan H. G., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. H. G.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Tekstilci H. G.'yi tabanca ile vurarak olay yerinden kaçmaya çalışan zanlı F.E., jandarma ekiplerince yakalandı. Üzerinde suç aleti susturucu takılı tabanca bulunan zanlı gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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