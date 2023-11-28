Başından ve göğsünden vurdu, ölmediğini görünce boğazını kesti

Mersin'de gönül ilişkisi yaşadığı ve kendisinden ayrılmak istediği öne sürülen Hülya K’yi susturucu takılı tabanca ile vurup ağır yaraladıktan sonra yakalanan Fahri E.’nin olayın öncesi ve sonrasındaki görüntüsü ortaya çıktı. İşyerinin güvenlik kamerasınca görüntülenen ve tutuklanan zanlının son derece rahat hareketleri dikkat çekti.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'in Erdemli ilçesinde uzun süredir gönül ilişkisi yaşadığı, kendisinden ayrılmak istediği öne sürülen tekstil atölyesi sahibi Hülya K.'yi susturucu takılı tabanca ile vurup ağır yaralayan, sonrasında jandarma tarafından yakalanan Fahri E'nin, olay öncesi ve sonrasında güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Fahri E.’nin, otomobille olay yerine gelmesi ve sonrasında ayrılmasının yer aldığı görüntülerde son derece rahat etmesi dikkat çekti. Mahkemeye çıkartılan şüpheli Fahri E. tutuklandı.

SUSTURUCU TAKILI TABANCA İLE VURDU

Olay, dün akşam saatlerinde Erdemli ilçesine bağlı Kargıpınarı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 38 yaşındaki Fahri E., bir süredir gönül ilişkisi bulunduğu 49 yaşındaki Hülya K.'ye ait tekstil atölyesine gitti. Fahri E. ile Hülya K. arasında başlayan tartışma büyüdü. Hülya K. yaşanan tartışma sonrası işyerinin bodrumuna indi. Fahri E. de peşinden gidip, susturucu takılı tabanca ile ateş etti. Başına bir, göğsüne ise iki kurşun isabet eden Hülya K., kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tedavisi burada yapılan iş insanı Hülya K., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hülya K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

ARAÇLA GELDİ, VURDU GİTTİ

Şüpheli Fahri E.'nin olay öncesi ve sonrası görüntüsü işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülere göre Fahri .E., otomobille işyerinin bulunduğu sokağa geliyor. Araçtan inip işyerinin önünde bir süre bekledikten sonra da içeriye giriyor. Fahri E., olay sonrasında ise son derece sakin bir şekilde aracına binip gidiyor.