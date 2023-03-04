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Beş liderin katıldığı toplantı başladı

Beş siyasi parti liderinin katıldığı toplantı Saadet Partisi Genel Merkezi'nde başladı. Toplantıda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığı açıklamalar ve ardından yaşanan gelişmeler değerlendirilerek, izlenecek yol haritası ele alınacak.

Yayınlanma: 17:38 - 04 Mart 2023 Güncellenme:
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ‘Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili dün yaptığı “Noter masasına dönüşmüştür” açıklamasının ardından bugün Saadet Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen liderler toplantısı saat 17.15’te başladı.

Toplantı öncesi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı kapıda karşıladı.

Kılıçdaroğlu, binaya girdiği sırada genel merkez önündeki vatandaşlar “Halkın umudu Kılıçdaroğlu” sloganları attı.

Toplantıda Akşener’in yaptığı açıklamalar ve ardından yaşanan gelişmeler değerlendirilerek, izlenecek yol haritası ele alınacak.

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