Bu sene değişmez ilk üç arasında olacağız, liderliğe bile oturabiliriz

SÖZCÜ TV’de yarın saat 19:00’da Ana Haber’de ekrana gelecek olan Fatih Portakal “SÖZCÜ Ailesi’yle tekrar birlikte olmak çok güzel. Gazete ve TV ekibiyle başarılara imza atacağız” dedi.

Hakan KAYA

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Kısa bir yaz arasının ardından güvenilir ve tarafsız haberciliğin duayen ismi Fatih Portakal, yeni yayın döneminde yeniden SÖZCÜ ailesinde… 11 Eylül'de yani yarın saat 19.00'da SÖZCÜ Ana Haber'le SÖZCÜ izleyicisiyle buluşacak olan Fatih Portakal, “Bu sene SÖZCÜ Televizyonu'nun gerçekten çok iddialı olacağını düşünüyorum” dedi. Portakal'a yeni yayın dönemindeki hedeflerini sorduk o da içtenlikle şu cevapları verdi:

‘BİRBİRİMİZİ DAHA İYİ TANIDIK”

■ Öncelikle yeniden SÖZCÜ ailesine hoş geldiniz. Geride bıraktığınız yayın dönemi sizin için nasıl geçti?

Hoş bulduk. SÖZCÜ ailesiyle tekrar birlikte olmak gerçekten güzel. Çünkü geçtiğimiz süreçte biraz da bu aileyi anlamak, işime karışılacak mı karışılmayacak mı onu bir görmek. Gazetecilik mesleğini istediğim gibi yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım, ekranda susturulacak mıyım, susturulmayacak mıyım, konuşturulacak mıyım, konuşturulmayacak mıyım ona bir bakmak için iyiydi. Geçtiğimiz 3 ay süreç de iyi oldu. Karşılıklı olarak da bir empati kurduk. Birbirimizi daha iyi tanıdık. Bu süreçte ekiple birlikte, SÖZCÜ Gazetesi, SÖZCÜ Televizyonu ve tabi ki bütün arkadaşlarla birlikte çok daha iyi olacağını düşünüyorum ben. Televizyonda özellikle Genel Müdür Alişer Delek'e, Özgür'e, Hakan Durmuş'a, Cansel Poyraz'a ve tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.

“HOBİLERİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM”

■ Sezon arasını nasıl değerlendirdiniz?

Hobilerim var. O hobilerimi gerçekleştiriyorum. Denizi seviyorum, sakinleşiyorum orada çünkü. Sağlığıma epey bir önem veriyorum. En azından sert diyebileceğimiz, bedenen, ruhen, kafaca ve fiziken yıpratmış olduğumuz bu mekanizmayı tekrar ayağa kaldırabilmek için yazın kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Amacım hem kafamı, hem bedenimi, hem ruhumu, hem de fiziğimi sağlıklı tutabilmek.

■ Yeni yayın döneminde izleyicileri neler bekliyor? SÖZCÜ TV izleyicilerinize mesajınız var mı?

Tarafsız haber, özgür yorum. Benim yaptığım bu. Türkiye'de eğer bugün bir şeyler yapabiliyorsak veya ana haberde bir alışkanlık yapabiliyorsak bu geçmişten gelen tarafsız haber, özgür yorumu insanlara aktarabilmek. Bu sayede ben insanlara dokunduğumu düşünüyorum. Biz yine haberi izlettireceğiz ama yorum bana ait olmuş olacak. Kimileri kızacak, kimileri alkışlayacak o alkışlayanlar yeri geldiğinde öfke kusacak. Öfke kusanlar, ‘ya bak doğru söylüyor' diyecek. Böyle bir alışkanlık kazandırdık. Bir de güzel bir mottomuz var. Benim hoşuma gitti bu. Sevgili yönetmenimiz Remzi buldu bunu. ‘Bir günü, bir saatte birlikte paylaşacağız' diye. O da çok anlamlı bir söz olarak geldi bana.

“SONUNA KADAR MUHALİFİM”

Türkiye şartlarında çalışmak kolay değil, gazetecilik yapmak da öyle. Özellikle muhalif bir taraftaysanız veya muhalif olarak nitelendiriliyorsanız, aslında muhaliflikle alakası yok Türkiye'deki gerçekleri ortaya sunuyorsunuz. Eğer buysa muhaliflik, ben sonuna kadar muhalifim. O yüzden yine güzel bir ekip çalışmasıyla kolej havasında bir kanal olarak görüyorum burayı. Ben başarılı olacağımız ve bu sene SÖZCÜ Televizyonu'nu gerçekten çok iddialı olacağını düşünüyorum. Yani biz bu sene değişmez ilk üç arasında olacağız. Liderliğe bile oturabiliriz. Umarım güzel bir yayın olur, dönem olur. Kazasız belasız işimizin gücümüzün peşinde koşmaya devam ederiz.