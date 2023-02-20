Çalma çırpma olmazsa, kurallara uyarsanız binanıza bir şey olmaz

Hatay MKÜ Rektörlüğü görevinde bulunan Prof.Dr. Şerafettin Canda, “Yer seçimine özen gösterir, yapımı sırasırnda çalma ve çırpmaya izin vermezseniz binanız yıkılmaz. Bunun somut örneklerinden birisi de üniversitemiz hastanesidir” dedi.

Saygı ÖZTÜRK

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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) depremde ayakta kalan az sayıda kamu binası arasında yer aldı. Binanın yapımı döneminde MKÜ Rektörlüğü görevinde bulunan Prof.Dr. Şerafettin Canda, “Yer seçimine özen gösterir, yapımı sırasırnda çalma ve çırpmaya izin vermezseniz binanız yıkılmaz. Bunun somut örneklerinden birisi de üniversitemiz hastanesidir” dedi. 28 Kasım 2006- 28 Kasım 2010 döneminde, dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in imzasıyla MKÜ Rektörlüğüne atandığını belirten Canda, SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

TÜM YAPILARIMIZ AYAKTA

“Rektörlük dönemimde yetkililerle iyi geçindim ve pek çok iş yapmaya çalıştım. Bir çok fakülte kuruldu. MKÜ Tıp Fakültesi eğitime geçti. MKÜ hastanesi açıldı. 450 yataklı hastanemizde son teknolojiye uygun 11 ameliyathane, yeterli sayıda laboratuar kurduk. Ambulansların yönü, Adana, Gaziantep yerine Antakya' ya döndü. Deprem sonrası, tüm yapılarımız ayakta ve sağlam kaldı.”

Benim bütün çabam hastanenin çalışması

Kendisine bu süreçte görev verilmesi ya da danışılacak konularda “Türkiye'nin emrinde” olacağını belirten Prof.Dr. Şerafettin Canda, “Türkiye'nin okullarında okuduğunu, ülkeye her koşulda hizmete hazır” olduğunu kaydetti. Canda, sözlerini şöyle sürdürdü: “Binalar sağlam. Hepsinin sorumlusuyum. Bütün çabam, hastanenin çalışılabilir hale gelmesidir. Orada insanların morali bozuk, doktor kayıpları çok. Bu koşullar nedeniyle hastanemizin bütün bölümleri çalıştırılamıyor. Doktor ve diğer sağlık personelinin kalabileceği hijyen ortamı sağlarsanız, gönüllü olarak çalışacak çok sayıda sağlık personeli gelir. Gönüllü olarak gelecekler arasında ben de varım.”

Sağlıkçılar için konteynır şart

Hastanenin daha rantabl çalışmasına ihtiyaç duyulduğunu belirten Prof.Dr. Şerafettin Canda, “Ben bunu yapabilirim. Öncelikle, yapılması gereken çalışacak doktor ve diğer sağlık personelinin, hijyenik yatabilecekleri yaşam alanı, örneğin, konteynırlar kurulur. Sağlık personeli, hastanede daha rahat hizmet verebilir. Şu anda, yeterli çalışma yapılmadığı için hastalar Adana, Mersin, Ankara' ya götürülüyor” diye konuştu.

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