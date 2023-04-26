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Can Tanrıyar gözaltına alındı

Gazeteci Can Tanrıyar, İstanbul’da gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti'ne götürülecek olan Tanrıyar’ın gözaltı gerekçesi hakkında bilgi verilmedi.

Habip ATAM
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Can Tanrıyar gözaltına alındı

Uçankuş TV ve internet sitesinin sahibi Gazeteci Can Tanrıyar, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beşiktaş'ta gözaltına alındı.

Polis ekiplerince öğleden sonra gözaltına alınan Tanrıyar'ın sağlık kontrolü sonrasında Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüleceği belirtildi.

Tanrıyar'ın gözaltı gerekçesi hakkında bilgi verilmedi.

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