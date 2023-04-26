CANLI YAYIN Kılıçdaroğlu, Afyon’da halka sesleniyor
Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyon'da vatandaşlara sesleniyor.
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nı oluşturan partilerden biri olan Demokrat Parti’nin Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın memleketi Afyon’da vatandaşlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ve Uysal’a Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da eşlik etti. Uysal ve Karamollaoğlu’nun ardından kürsüye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
– Gençler büyük sıkıntılar çektiğinizi biliyorum.
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