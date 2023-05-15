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CHP, AKP, İYİ Parti, YSP, MHP hangi ilde kaç milletvekili çıkardı?

14 Mayıs 2023 milletvekili seçimleri ardından CHP, AKP, İYİ Parti, YSP, MHP ve diğer partilerden meclise giren milletvekilleri belli oldu. Seçimde AKP 266, CHP 168, YSP 62, MHP 51, İYİ PARTİ 44, YRP 5, TİP 4 milletvekili meclise gönderdi.

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CHP, AKP, İYİ Parti, YSP, MHP hangi ilde kaç milletvekili çıkardı?

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Türkiye genelinde kesin olmayan sonuçlara göre belli oldu. Milletvekili genel seçimleri için 24 siyasi parti ve 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı, yeni dönemde mecliste vekil olarak görev yapacak isimler belli oldu.

ADANA
AKPÖmer Çelik
AKPAhmet Zenbilci
AKPSunay Karamık
AKPAbdullah Doğru
AKPFaruk Aytek
CHPOrhan Sümer
CHPMüzeyyen Şevkin
CHPBurhanettin Bulut
CHPSadullah Kısacık
CHPAyhan Barut
MHPMuharrem Varlı
MHPAyşe Sibel Ersoy
İYİ PartiAyyüce Türkeş Taş
İYİ PartiBilal Bilici
Yeşil Sol PartiTülay Hatimoğulları
 ADIYAMAN
AKP Resul Kurt
AKP İshak Şan
AKP Mustafa Alkayış
AKP Hüseyin Özhan
CHP Abdurrahman Tutdere
 AFYONKARAHİSAR
AKP Ali Özkaya
AKP İbrahim Yurdunuseven
AKP Hasan Arslan
CHP Burcu Koksal
MHP Mehmet Taytak
İYİ PARTİ Hakan Şeref Olgun
 AĞRI
AKP Ruken Kilerci
Yeşil Sol Parti Sırrı Sakık
Yeşil Sol Parti Nejla Demir
Yeşil Sol Parti Heval Bozdağ
 AKSARAY
AKP Cengiz Aydoğdu
AKP Hüseyin Altınsoy
MHP Ramazan Kaşlı
İYİ Parti Turan Yaldır
 AMASYA
AKP Haluk İpek
AKP Hasan Çilez
CHP Reşat Karagöz
 ANKARA 1. Bölge
AKPYıldırım Tuğrul Türkeş
AKPJülide Sarıerlioğlu
AKPMurat Alpaslan
AKPZehranur Aydemir
CHPGamze Taşçıer
CHPDeniz Demir
CHPOkan Konuralp
CHPSadullah Ergin
CHPMustafa Nedim Yamalı
CHPAliye Timisi Ersever
MHPMevlüt Karakaya
İYİ PartiKoray Aydın
İYİ PartiAhmet Eşref Fakıbaba
ANKARA 2. bölge
AKPVedat Bilgin
AKPLütviye Selma Çam
AKPOrhan Yeğin
AKPZeynep Yıldız
AKPOsman Gökçek
AKPKurtcan Çelebi
CHPMurat Emir
CHPİdris Şahin
CHPSemra Dinçer
MHPSadir Durmaz
İYİ PartiAdnan Beker
ANKARA 3. Bölge
AKPFuat Oktay
AKPLeyla Şahin Usta
AKPÖmer İleri
AKPAsuman Erdoğan
AKPAhmet Fethan Baykoç
CHPTekin Bingöl
CHPUmut Akdoğan
CHPMesut Doğan
CHPAylin Yaman
MHPYaşar Yıldırım
İYİ PartiYüksel Arslan
İYİ PartiKürşad Zorlu
ANTALYA
AKPMevlüt Çavuşoğlu
AKPMustafa Köse
AKPTuba Vural Çokal
AKPKemal Çelik
AKPAtay Uslu
AKPİbrahim Ethem Taş
CHPSururi Çorabatır
CHPCavit Arı
CHPAliye Coşar
CHPSerap Yazıcı Özbudun
CHPŞerafettin Kılıç
CHPMustafa Erdem
MHPAbdurrahman Başkan
MHPHilmi Durgun
İYİ PartiUğur Poyraz
İYİ PartiAykut Kaya
Yeşil Sol PartiHakkı Saruhan Oluç
ARDAHAN
AKPKaan Koç
CHPÖzgür Erdem İncesu
ARTVİN
AKPFaruk Çelik
CHPUğur Bayraktutan
 AYDIN
AKPMustafa Savaş
AKPSeda Sarıbaş
AKPÖmer Özmen
CHPBülent Tezcan
CHPHüseyin Yıldız
CHPSüleyman Bülbül
CHPEvrim Karakoz
İYİ PartiÖmer Karakaş
 BALIKESİR
AKPİsmail Ok
AKPBelgin Uygur
AKPMustafa Canbey
AKPAli Taylan Öztaylan
CHPEnsar Aytekin
CHPSerkan Sarı
CHPBurak Dalgın
MHPEkrem Gökay Yüksel
İYİ PartiTurhan Çömez
BARTIN 
AKPYusuf Ziya Aldatmaz
CHPAysu Bankoğlu
BATMAN 
AKPFerhat Nasıroğlu
Yeşil Sol PartiKeskin Bayındır
Yeşil Sol PartiZeynep Oduncu
Yeşil Sol PartiMehmet Rüştü Tiryaki
Yeşil Sol PartiNurten Ertuğrul
BAYBURT
AKPOrhan Ateş
BİLECİK
AKPHalil Eldemir
CHPYaşar Tüzün
BİNGÖL 
AKPFeyzi Berdibek
AKPZeki Korkutata
Yeşil Sol PartiÖmer Faruk Hülakü
BİTLİS 
AKPTuran Bedirhanoğlu
Yeşil Sol PartiHüseyin Olan
Yeşil Sol PartiSemra Çağlar Gökalp
BOLU 
AKPYüksek Coşkunyürek
CHPTürker Ateş
MHPİsmail Akgül
BURDUR 
AKPAdem Korkmaz
AKPMustafa Oğuz
CHPİzzet Akbulut
BURSA 1. Bölge 
AKPEfkan Ala
AKPRefik Özen
AKPAhmet Kılıç
AKPEmine Yavuz Gözgeç
AKPMustafa Yavuz
CHPKayıhan Pala
CHPNurhayat Altaca Kayışoğlu
CHPMehmet Atmaca
MHPİsmet Büyükataman
İYİ PartiYüksel Selçuk Türkoğlu
BURSA 2. Bölge 
AKPMustafa Varank
AKPAyhan Salman
AKPOsman Mestan
AKPEmel Gözükara Durmaz
AKPMuhammet Müfit Aydın
CHPHasan Öztürk
CHPCemalettin Kani Torun
CHPOrhan Sarıbal
MHPFevzi Zırhoğlu
İYİ PartiHasan Toktaş
ÇANAKKALE 
AKPAyhan Gider
CHPİsmet Güneşhan
CHPÖzgür Ceylan
İYİ PartiRıdvan Uz
ÇANKIRI 
AKPMuhammet Emin Akbaşoğlu
MHPPelin Yılık
ÇORUM 
AKPYusuf Ahlatcı
AKPOğuzhan Kaya
CHPMehmet Tahtasız
MHPVahit Kayırıcı
DENİZLİ 
AKPCahit Özkan
AKPŞahin Tin
AKPNilgün Ök
CHPGülizar Biçer Karaca
CHPŞeref Arpacı
CHPSema Silin Ün
İYİ PartiYasin Öztürk
DİYARBAKIR 
AKPMehmet Galip Ensarioğlu
AKPMehmet Sait Yaz
AKPSuna Kepoğlu Ataman
CHPMustafa Sezgin Tanrıkulu
Yeşil Sol PartiBerdan Öztürk
Yeşil Sol PartiHalide Türkoğlu
Yeşil Sol PartiOsman Cengiz Çandar
Yeşil Sol PartiAdalet Kaya
Yeşil Sol PartiSerhat Eren
Yeşil Sol PartiSevilay Çelenk Özen
Yeşil Sol PartiMehmet Kamaç
Yeşil Sol PartiCeylan Akça Cupolo
DÜZCE 
AKPAyşe Kesir
AKPErcan Öztürk
CHPTalih Özcan
ELAZIĞ 
AKPErol Keleş
AKPEjder Açıkkapı
AKPMahmut Rıdvan Nazırlı
CHPGürsel Erol
MHPSemih Işıkver
ERZİNCAN
AKPSüleyman Karaman
CHPMustafa Sarıgül
ERZURUM 
AKPSelami Altınok
AKPFatma Öncü
AKPMehmet Emin Öz
AKPAbdurrahim Fırat
MHPKamil Aydın
Yeşil Sol PartiMeral Danış Beştaş
ESKİŞEHİR
AKPFatih Dönmez
AKPAyşen Gürcan
CHPUtku Çakırözer
CHPJale Nur Süllü
CHPİbrahim Arslan
İYİ Partiİdris Nebi Hatipoğlu
GAZİANTEP
AKPAbdulhamit Gül
AKPMehmet Eyup Özkeçeci
AKPAli Şahin
AKPDerya Bakbak
AKPMesut Bozatlı
AKPŞehzade Demir
AKPİrfan Çelikaslan
AKPBünyamin Bozgeyik
CHPHasan Öztürkmen
CHPMelih Meriç
CHPErtuğrul Kaya
MHPSermet Atay
İYİ PartiMehmet Mustafa Gürban
Yeşil Sol PartiSevda Karaca Demir
GİRESUN
AKPNazım Elmas
Ali Temür
CHPElvan Işık Gezmiş
MHPErtuğrul Gazi Konal
GÜMÜŞHANE
AKPCelalettin Köse
MHPMusa Küçük
HAKKARİ
Yeşil Sol PartiVezir Çoşkun Parlak
Yeşil Sol PartiÖznur Bartın
Yeşil Sol PartiOnur Düşünmez
HATAY
AKPAdem Yeşildal
AKPAbdulkadir Özel
AKPHüseyin Yayman
AKPKemal Karahan
CHPMehmet Güzelmansur
CHPNermin Yıldırım Kara
CHPServet Mullaoğlu
CHPNecmettin Çalışkan
MHPLütfi Kaşıkçı
İYİ PartiAdnan Şefik Çirkin
TİPCan Atalay
IĞDIR
AKPCantürk Alagöz
Yeşil Sol PartiYılmaz Hun
ISPARTA
AKPMehmet Uğur Gökgöz
CHPHikmet Yalım Halıcı
MHPHasan Basri Sönmez
İYİ PartiAylin Cesur
İSTANBUL 1. BÖLGE
AKPMurat Kurum
AKPErkan Kandemir
AKPHasan Turan
AKPMüşerref Pervin Tuba Durgut
AKPHulusi Şentürk
AKPHulki Cevizoğlu
AKPTuğba Işık Ercan
AKPİsmail Erdem
AKPYahya Çelik
AKPBehiye Eker
AKPSerkan Bayram
AKPÜmmü Gülşen Öztürk
AKPAzmi Ekinci
AKPNurettin Alan
CHPOğuz Kaan Salıcı
CHPGamze Akkuş İlgezdi
CHPFehti Açıkel
CHPGökhan Günaydın
CHPBirol Aydın
CHPAhmet Ersagun Yücel
CHPElif Esen
CHPHasan Karal
CHPCemal Enginyurt
CHPSelim Temurci
CHPAli Gökçek
CHPSuat Özçağdaş
MHPEdip Semih Yalçın
MHPİzzet Ulvi Yönter
İYİ PartiNimet Özdemir
İYİ PartiBurak Akburak
İYİ PartiMustafa Cihan Paçacı
Yeşil Sol PartiSırrı Süreyya Önder
Yeşil Sol PartiKezban Konukçu
TİPSera Kadıgil
Yeniden RefahSuat Pamukçu
İSTANBUL 2. BÖLGE
AKPSüleyman Soylu
AKPHalit Yerebakan
AKPRabia İlhan
AKPÖnder Aksakal
AKPMustafa Demir
AKPİsmail Emrah Karayel
AKPZafer Sırakaya
AKPBüşra Paker
AKPSevan Sıvacıoğlu
AKPDerya Ayaydın
AKPAdem Yıldırım
AKPSena Nur Çelik
CHPNamık Tan
CHPYunus Emre
CHPGökan Zeybek
CHPEnis Berberoğlu
CHPMustafa Kaya
CHPYüksel Mansur Kılınç
CHPİsa Mesih Şahin
CHPEvrim Rızvanoğlu
MHPCelal Adan
İYİ PartiMehmet Satuk Buğra Kavuncu
İYİ PartiMehmet Selim Ensarioğlu
Yeşil Sol PartiCengiz Çiçek
Yeşil Sol PartiÖzgül Saki
TİPAhmet Şık
Yeniden RefahFatih Erbakan
İSTANBUL 3. BÖLGE
AKPNuman Kurtulmuş
AKPÖzlem Zengin
AKPCüneyt Yüksel
AKPZekeriya Yapıcıoğlu
AKPHalis Dalkılıç
AKPRümeysa Kadak
AKPOğuz Üçüncü
AKPBayram Şenocak
AKPŞamil Ayrım
AKPSeda Gören Bölük
AKPNilhan Ayan
AKPYıldız Konal Süslü
AKPŞengül Karslı
AKPYücel Arzen Hacıoğulları
CHPEngin Altay
CHPErdoğan Toprak
CHPTürkan Elçi
CHPİlhan Kesici
CHPZeynel Emre
CHPMustafa Yeneroğlu
CHPBülent Kaya
CHPDoğan Demir
CHPÖzgür Karabat
CHPMedeni Yılmaz
CHPTuran Taşkın Özer
MHPFeti Yıldız
MHPİsmail Faruk Aksu
İYİ PartiErsin Beyaz
İYİ PartiSeyithan İzsiz
İYİ PartiAyşe Sİbel Yanıkömeroğlu
Yeşil Sol PartiÇiğdem Kılıçgün Uçar
Yeşil Sol Partiİskender Bayhan
Yeşil Sol PartiÇiçek Otlu
Yeşil Sol PartiCelal Fırat
TİPErkan Baş
Yeniden RefahDoğan Bekin
İZMİR 1. BÖLGE
AKPMehmet Muharrem Kasapoğlu
AKPMahmut Atilla Kaya
AKPŞebnem Bursalı
AKPMehmet Ali Çelebi
CHPYüksel Taşkın
CHPTuncay Özkan
CHPSevda Erdan Kılıç
CHPMurat Bakan
CHPEdnan Arslan
CHPSeda Kaya Ösen
CHPHaydar Altıntaş
İYİ PartiDursun Müsavat Dervişoğlu
İYİ PartiÜmit Özlale
Yeşil Sol PartiBurcugül Çubuk
İZMİR 2. BÖLGE
AKPEyyüp Kadir İnan
AKPFehmi Alpay Özalan
AKPCeyda Bölünmez Çankırı
AKPYaşar Kırkpınar
CHPGökçe Gökçen
CHPRıfat Turuntay Nalbantoğlu
CHPRahmi Aşkın Türeli
CHPMahir Polat
CHPMehmet Salih Uzun
CHPDeniz Yücel
CHPMustafa Bilici
MHPTamer Osmanağaoğlu
İYİ PartiHüsmen Kırkpınar
Yeşil Sol Partiİbrahim Akın
KAHRAMANMARAŞ
AKPVahit Kirişçi
AKPÖmer Oruç Bilal Debgici
AKPMevlüt Kurt
AKPTuba Köksal
AKPMehmet Şahin
CHPAli Öztunç
MHPZuhal Karakoç Dora
MHPTuran Şahin
KARABÜK
AKPCem Şahin
AKPDurmuş Ali Keskinkılıç
CHPCevdet Akay
KARAMAN
AKPSelman Oğuzhan Eser
AKPOsman Sağlam
CHPİsmail Atakan Ünver
KARS
AKPAdem Çalkın
CHPİnan Akgün Alp
Yeşil Sol PartiGülüstan Kılıç Koçyiğit
KASTAMONU
AKPHalil Uluay
AKPFatma Serap Ekmekci
CHPHasan Baltacı
KAYSERİ
AKPHulusi Akar
AKPAyşe Böhürler
AKPŞaban Çopuroğlu
AKPMurat Cahid Cıngı
AKPSayın Bayar Özsoy
CHPAşkın Genç
CHPMahmut Arıkan
MHPİsmail Özdemir
MHPMustafa Baki Ersoy
İYİ PartiDursun Ataş
KIRIKKALE
AKPMustafa Kaplan
CHPAhmet Önal
MHPHalil Öztürk
KIRKLARELİ
AKPAhmet Gökhan Sarıçam
CHPVecdi Gündoğdu
CHPFahri Özkan
KIRŞEHİR
AKPNecmettin Erkan
CHPMetin İlhan
KİLİS
AKPAhmet Salih Dal
MHPMustafa Demir
KOCAELİ
AKPSadettin Hülagü
AKPRadiye Sezer Katırcıoğlu
AKPVeysal Tipioğlu
AKPMehmet AKif Yılmaz
AKPCemil Yaman
AKPSami Çakır
CHPMühip Kanko
CHPHarun Özgür Yıldızlı
CHPHasan Bitmez
CHPNail çiler
MHPSaffet Sancaklı
İYİ PartiLütfü Türkkan
Yeşil Sol PartiÖmer Faruk Gergerlioğlu
Yeniden RefahMehmet Aşıla
KONYA
AKPTahir Akyürek
AKPOrhan Erdem
AKPSelman Özboyacı
AKPMeryem Göka
AKPAbdullah Ağralı
AKPMehmet Baykan
AKPZiya Altunyaldız
AKPLatif Selvi
AKPMustafa Hakan Özer
CHPBarış Bektaş
CHPHasan Ekici
MHPMustafa Kalaycı
MHPKonur Alp Koçak
Yeniden RefahAli Yüksel
KÜTAHYA
AKPAdil Biçer
AKPİsmail Çağlar Bayırcı
AKPMehmet Demir
CHPAli Fazıl Kasap
MHPAhmet Erbaş
MALATYA
AKPBülent Tüfenkci
AKPİhsan Koca
AKPİnanç Siraç Kara Ölmeztoprak
AKPAbdurrahman Babacan
CHPVeli Ağbaba
MHPMehmet Celal Fendoğlu
MANİSA
AKPBahadır Yenişehirlioğlu
AKPMurat Baybatur
AKPTamer Akkal
AKPAhmet Mücahit Arınç
CHPÖzgür Özel
CHPAhmet Vehbi Bakıroğlu
CHPSelma Aliye Kavaf
MHPErkan Akçay
İYİ PartiŞenol Suat
MARDİN
AKPFaruk Kılıç
AKPMuhammet Adak
Yeşil Sol PartiSalihe Aydeniz
Yeşil Sol PartiKamuran Tanhan
Yeşil Sol PartiBeritan Güneş Altın
Yeşil Sol PartiGeorge Aslan
MERSİN
AKPNureddin Nebati
AKPAli Kıratlı
AKPHavva Sibel Söylemez
AKPFaruk Dinç
CHPAli Mahir Başarır
CHPGülcan Kış
CHPMehmet Emin Ekmen
CHPTalat Dinçer
CHPHasan Ufuk Çakır
MHPLevent Uysal
İYİ PartiBurhanettin Kocamaz
Yeşil Sol PartiAli Bozan
Yeşil Sol PartiPerihan Koca
MUĞLA
AKPKadem Mete
AKPYakup Otgöz
CHPCumhur Uzun
CHPGizem Özcan
CHPSüreyya Öneş Derici
CHPSelçuk Özdağ
İYİ PartiMetin Ergün
MUŞ
AKPMehmet Emin Şimşek
Yeşil Sol PartiSezai Temelli
Yeşil Sol PartiSümeyye Boz
NEVŞEHİR
AKPSüleyman Özgün
AKPEmre Çalışkan
CHPFiliz Kılıç
NİĞDE
AKPCevahir UZkurt
CHPÖmer Fethi Gürer
MHPCumali İnce
ORDU
AKPMahmut Özer
AKPİbrahim Ufuk Kaynak
AKPMustafa Hamarat
CHPSeyit Torun
CHPMustafa Adıgüzel
MHPNaci Şanlıtürk
OSMANİYE
AKPDerya Yanık
AKPSeydi Gülsoy
CHPAsu Kaya Gedik
MHPDevlet Bahçeli

 

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