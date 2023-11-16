CHP lideri Özel: Ben Erdoğan’a karşı devleti, düzeni, hukuku savunuyorum

CHP lideri Özel, AYM-Yargıtay krizi sonrası alevlenen anayasa tartışması hakkında konuştu. "Siz anayasayı bir yerden yok saymaya başlarsanız önüne gelen başka bir yerini yok sayar. Düzen, devlet kalkar. Ben, Recep Tayyip Erdoğan'a karşı devleti, düzeni, hukuku savunuyorum" dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Eczacıları Birliği 44. Olağan Büyük Kongresi’nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, yüksek yargıdaki krizin ardından alevlenen yeni anayasa tartışması hakkında değerlendirmede bulundu. Özel şunları söyledi:

“BU ÖZEL-ERDOĞAN TARTIŞMASI DEĞİL”

Anayasa tartışması, Özgür Özel’in-Recep Tayyip Erdoğan’ın tartışması değildir. Gece üçte ateşlenmiş, havale geçirecek bir çocuğun ilacının bulunup bulunmama meselesidir. Türkiye’nin bir ucuna bir hekimin gidip gitmemesi meselesidir. Barınma hakkı meselesidir. Çocukların parklarda yatmama, örgütlenme hakkı meselesidir. Siz anayasayı bir yerden yok saymaya başlarsanız önüne gelen başka bir yerini yok sayar. Düzen, devlet kalkar. Ben, Recep Tayyip Erdoğan’a karşı devleti, düzeni, hukuku savunuyorum.

“BİNDİĞİN DALI KESME”

‘Kendi bindiğin dalı kesme’ diyorum. Onun Cumhurbaşkanlığı’nı güvence altına alan anayasa maddesini savunuyorum. Yarın kimin cumhurbaşkanı olacağına milletin karar vermesi anayasadır, babadan oğula geçmesi anayasasızlaştırmadır. Türkiye’de anayasa 200 yıllık bir yürüyüştür. Bu yürüyüşe çelme çakan, Türkiye’ye çelme çakar.

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