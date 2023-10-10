CHP’den ’emekliye 5 bin TL’ tepkisi

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, sadece çalışmayan emeklilere bir kereye mahsus 5 bin TL ikramiye verilmesini eleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki masraf artışına dikkat çeken Başarır, “Sarayın 13 tane uçağı, binlerce aracı ve koruma giderleri varken, iletişim giderleri 3 kat artmışken emekliye bir seferlik 5 bin TL veriliyorsa burada bir problem vardır” dedi.

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CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası, sadece çalışmayan emeklilere bir kereye mahsus 5 bin TL ikramiye verilmesini TBMM Genel Kurulu'nda eleştirdi.

“EMEKLİ MAAŞI 7500 TL, SARAYIN DAKİKALIK GİDERİ 18 BİN TL”

“Eğer bir ülkede emekli maaşı 7500 TL ise ama sarayın dakikalık gideri 18 bin TL ise burada bir problem vardır” ifadelerini kullanan Başarır, “Emekliye yapılan zam yüzde 30'ları görmüyorsa ancak sarayın gideri yüzde 20'den fazla artıyorsa burada bir problem vardır. Sarayın 13 tane uçağı, binlerce aracı ve koruma giderleri varken, iletişim giderleri 3 kat artmışken emekliye bir seferlik 5 bin TL veriliyorsa burada bir problem vardır” açıklamasında bulundu.

“GEÇEN SENEYE GÖRE BEYEFENDİNİN İLETİŞİM GİDERİ 3 KAT ARTTI”

Bir ülkenin gelişmişliğinin, medeniyet seviyesinin uçaklarla, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın giderleriyle değil; emeklisine, işçisine, çiftçisine ve öğrencisine vermiş olduğu yaşam kalitesiyle, refahıyla ölçüleceğini vurgulayan Başarır, “Bana buradan birisi 7500 TL ile maaş ile geçinebilmeyi anlatsın, benim o zaman söyleyecek sözüm yok. Geçen seneye göre sarayın, beyefendinin iletişim gideri 3 kat artıyor ama emekliye veremiyoruz lafına karşıyız ve bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz” dedi.

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