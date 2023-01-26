CHP’li Özel: Erdoğan aday olamaz YSK onaylarsa suç işler

Seçim öncesi ‘Hukuk mu, guguk mu?’ tartışmaları sürerken, Özgür Özel bu ifadeyi kullanarak “Anayasaya uygun bir aday gösterilmez ve Erdoğan’da ısrar edilirse YSK’ya başvururuz” dedi.

Başak KAYA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta seçim kararı alarak üçüncü kez aday olacağını açıklaması ‘hukuk mu, guguk mu' tartışmalarına neden oldu. SÖZCÜ'nün gündeme getirdiği “Guguka göre seçime gidiyoruz” haberini değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Erdoğan'ın anayasaya göre üçüncü kez cumhurbaşkanı seçilmesi mümkün olmadığını söyleyerek “Eğer anayasaya uygun bir aday gösterilmez ve Erdoğan'ın isminde ısrar edilirse bu durumda YSK'ya bolca başvuru yapılacağı aşikardır. YSK da Erdoğan'ın adaylığını onaylarsa Anayasa suçu işler” dedi.

HUKUKİ KARAR VERİLMELİ

Özel “YSK'nın önüne gelecek bu konuyu değerlendirerek hukuk içinde karar vermesi gerekmektedir. CHP olarak, 13'üncü Cumhurbaşkanının göstereceğimiz aday olacağını bilmenin özgüveniyle siyaset yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Bu süreçte aday kim olursa olsun, anayasaya, hukuka ne kadar aykırı davranılırsa davranılsın adayımızı Cumhurbaşkanı yapmak, Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıldönümünde, kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk yakışır bir ismi Çankaya Köşkü'ne çıkarmak için çalışacağız” diye konuştu.

HUKUK, GUGUK OLDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise “Anayasada ‘dönem' demiyor, ‘defa' diyor. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Ancak YSK anayasayı çiğner, hukuku guguk yaparsa aday olabilir. Top YSK'da olacak. Tek adam rejiminde hukuk, guguk oldu. Millet, anayasayı çiğneyenlere ve Türkiye'yi guguk devletine dönüştürenlere sandıkta gereken cezayı verir. Millet, demokratik hukuk devleti için, 14 Mayıs'ta, bu adaletsiz düzene ‘yeter' diyecek” yorumunu yaptı.