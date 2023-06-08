CHP’li vekilden, DEVA-Gelecek-Saadet’e tepki: Siyasi nezaketsizlik

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP listelerinden Meclis’e giren DEVA, Saadet ve Gelecek partilerinin kendi adaylarını çıkarmalarına çok sert bir şekilde tepki gösterdi. Erol, kendi partisini de "devşirme siyaset"le suçladı...

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Dün Meclis’te yapılan TBMM Başkanlığı seçimi üçüncü turda sona erdi. Yeni TBMM Başkanı AKP’li Numan Kurtulmuş oldu. Üçüncü tur oylamada 584 milletvekili oy kullandı, Kurtulmuş’a 321 oy çıktı.

Diğer adayların aldıkları oy sayısı ise şöyle oldu:

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl: 160

Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tulay Hatimoğulları Oruç: 51

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı: 43

Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun: 21

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu: 15

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay: 4

Geçersiz: 5 oy

“DEVŞİRME SİYASET” ELEŞTİRİSİ

DEVA Partisi’nin, Mustafa Yeneroğlu’nu; Gelecek Partisi ile Saadet Partisi’nin ise Serap Yazıcı Özbudun’u aday göstermesine, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol sert tepki gösterdi. Erol, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Dün TBMM Başkanlık seçiminde, listelerimizden seçilen DEVA Partili, Saadet Partili ve Gelecek Partili Milletvekillerinin partimizin Meclis Başkanı adayına oy vermeyerek kendi adaylarını çıkarmaları büyük bir siyasi nezaketsizliktir. Partimiz bu devşirme siyasetini bırakarak acilen kendi değerlerine dönmelidir (nokta)”





14 Mayıs seçimlerinde DEVA Partisi’nden 15, Saadet ve Gelecek partilerinden de 10 milletvekili CHP listelerinden seçime girerek milletvekili seçilmişlerdi.

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