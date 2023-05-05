Davutoğlu: Kandil ile Allah’ın adı aynı cümlede kullanılır mı?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Millet İttifakı’nın Muğla’da düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kast ederek, “Çıkmış ‘Onlar Kandil’den talimat alıyor biz Allahtan’ diyor. Kandil ile Allah’ın adı aynı cümlede kullanılır mı? Kandil’den değil de İmralı’dan mektubu kim getirdi? İmralı’dan medet umanlar bize laf söyleyemez. Bir Yörük Türkmen obasının çocuğu olarak söylüyorum, bu memleketin bir metrekaresini teröriste vermeyiz” dedi.

Mustafa SARIİPEK

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Millet İttifakı tarafından Muğla'da düzenlenen mitingde konuştu. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önce Muğlalılara seslenen Davutoğlu Muğlalıları selamlayıp, “Bu ülkeyi yolsuzluk, yasak, yoksulluğa boğan bir iktidara karşı kara kıştan bahara taşıyacak mıyız” diye sorarak sözlerine başladı.

Millet İttifakı olarak Anadolu'yu adım adım dolaştıklarını, değişimin ayak izlerini gördüklerini belirten Davutoğlu, “Değişimi biz zaten görüyoruz. İktidarı kendi cepleri, yakınları için görenler de görüyor. Onun için paniğe kapıldılar şimdi, bizi tehdit ediyorlar. Şimdi soruyorum parlamenter sistemde üç bakanlık; İçişleri, Adalet ve Ulaştırma bakanları seçim öncesi istifa ederlerdi. Şimdi bırakın istifa etmeyi en militanları Adalet ve İçişleri bakanları. Ne diyorlar, muhalefet teröristlerle iş birliği yapıyormuş. Buradan meydan okuyorum, herhangi birimizin böyle bir irtibatını tespit ederlerse buradayız. Ama bir gerçek var; 2019'da seçimlerini kazanmak için bunlar Osman Öcalan'ı TRT ekranlarına çıkarmadılar mı? Herkes bunu gördü. Unutturduk zannediyorlar. 15 Mayıs'ta sorulacak Osman Öcalan'ı kim çıkardı ekrana. Birisi çıkmış, ‘Onlar Kandil'den talimat alıyor biz Allahtan' diyor. Kandil ile Allah'ın adı aynı cümlede kullanılır mı? Kandil'den değil de İmralı'dan mektubu kim getirdi? İmralı'dan medet umanlar bize laf söyleyemez. Bir Yörük Türkmen obasının çocuğu olarak söylüyorum bu memleketin bir metrekaresini teröriste vermeyiz. Hiçbir vatandaşımızın hor görülmesine de izin vermeyiz” dedi.

“ANKARA'YA DA ADAY OLSUN DA KAYBETSİN”

Eski Başbakan Binali Yıldırım'ın muhalefetle ilgili sözlerine de değinen Davutoğlu şöyle devam etti:

“Şimdi bir başkası, eski başbakan, girdiği İzmir, İstanbul seçimlerini kaybetmiş, bir de Ankara'ya da aday olsun da kaybetsin. Bu kişi diyor ki, ‘ülkeyi yabancı güçlere teslim etmeyeceğiz.' Yurt dışında, yabancı bankalarda parası olanlar bize ders veremez. Bizim hiçbirimizin bir senti yok yurt dışında. Hiç kimse tereddüt dahi etmesin, bir daha hiçbir cumhurbaşkanı yabancı devlet başkanından ‘Aptal olma' diye mektup almayacak. Bize istiklal dersi vermesinler. Biz onu Yörük obalarından almışız.”

“AK PARTİ VE MHP SEÇMENİNİ KIŞKIRTMAYA ÇALIŞIYOR”

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarına değinen Davutoğlu, “Bir de İçişleri Bakanı var. Sandıkların güvenliği ondan sorulması lazım değil mi? Diyor ki, eğer bu iktidar giderse seçimlere darbe olurmuş. Bir tek otoriter rejimlerde iktidar el değiştirmez. Şamarı yiyeceklerini biliyorlar da kılıf uyduruyorlar. Bu bir suçtur. Bunlar demokrat, cumhuriyetçi olamaz. AK Parti ve MHP seçmenini kışkırtmaya çalışıyor. Diyanet İşleri Başkanlığının kapatılacağının söylenmesi gibi. AK Parti ve MHP seçmenine sesleniyorum, Millet ittifakının iktidarında hiçbir milli ve manevi değer kaybolmayacak. Diyorlar ki ‘Onlar gelirse savunma sanayisi duracak, gerileyecek.' Tek bir savunma sanayisi bile geride kalmayacak, rekabetçi olacak. Ancak kimse özel muamele de görmeyecek” diye konuştu.

SOSYAL YARDIMLAR KESİLMEYECEK

Sosyal yardımların kesileceği yolunda da yanlar söylendiğini dile getiren Davutoğlu, “Asla bu olmayacak. Sosyal yardıma ihtiyaç olmayan bir düzen kuracağız. İhtiyacı olana yine vereceğiz” diye konuştu.

MAL VARLIKLARI ARAŞTIRILSIN

Davutoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Son 20 yılda Cumhurbaşkanlığı, başbakanlık, bakanlık yapmış olanların mal varlığı araştırılsın. Haksız kazanç varsa geri alınsın. Bundan sonra kimse mevki ve makamını rant için kullanamayacak. “

“KIYILAR RANTA AÇILIYOR”

18 Eylül 2019'da Muğla'da kıyı alanları ile ilgili Bütünleşik Deniz Kıyı Alanları planı çıktığını hatırlatan Davutoğlu, “Bu planla kıyı alanları peşkeş çekilmeye kalkıldı. Çevreciler, sivil toplum örgütleri, herkes itiraz etti, geri çektiler. 26 Mart 2023'te, Cumhurbaşkanı oluruyla bu plan onaylandı. Bu planda kırmızı, turuncu, sarı alanları tanımladılar. Bu plan üzerinden hiçbir zaman imara açılmaması gereken yerler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bırakılarak imara açılıyor, Usulsüz olanlar yasallaştırılıyor” dedi.

NELER DEĞİŞECEK?

Konuşmasını sürdüren Davutoğlu son olarak şunları söyledi:

“15 Mayıs sabahı neler gidecek neler gelecek? Yasaklar gidecek özgürlükler gelecek. Kutuplaşma gidecek, kucaklaşma gelecek. Yolsuzluklar gidecek siyasi ahlak gelecek. Hukuksuzluk gidecek adalet gelecek. Hak hukuk adalet gelecek. Mülakat gidecek liyakat gelecek. Yoksulluk gidecek bereket gelecek. Ucube Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gidecek güçlendirilmiş parlamenter sistem gelecek. Cumhur ittifakı denilen zevil ittifak gidecek millet ittifakı gelecek. 13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu gelecek.”

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