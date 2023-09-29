Devlet okulunda, ders zili yerine ilahi çalındı… Suç duyurusunda bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Altıeylül Ortaokulu'nda, ders zilinin ilahiyle çalınması tepkilere neden oldu...

Halil ATAŞ

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Bursa İnegöl’de Altıeylül Ortaokulu’nda, ders zilinde ilahi çalındı. Memleket Partisi Kurucu İlçe Başkanı Yasemin Soydan, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Soydan, ‘Arapça’ ilahi olduğunu iddia ettiği ders zili ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Soydan, Türk Dili Bayramı günü olması nedeniyle okulda, buna yönelik etkinlikler yapılması gerekirken ‘Arapça’ ilahi çalınmasında kasıt aramaktayım” dedi.

“DİL ESASINA DAYALI ÜNİTER DEVLET YAPISI KABUL EDİLMEKTEDİR”

Memleket Partili Soydan, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi;

-Anayasa’nın 3. maddesinde, ‘Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.’ denilerek tek resmi dil esasına dayalı üniter devlet yapısı kabul edilmektedir.

-Tüm resmi kurumların özellikle çocuklarımızın yetiştirildiği okullarımızda, bu kurala uygun hareket edilmesi gerekmektedir.

-Ancak 26 Eylül 2023 tarihinde İnegöl ilçesi Altıeylül Ortaokulu’nda ders zili yerine ‘Arapça’ bir ilahi çalınmış olması, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin laiklik ilkelerine ve Anayasamıza karşı bir davranış olarak kabul etmekteyim.

“SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM”

-Türk vatandaşı olarak hassasiyetimizin değerlendirilmesi ve gereğinin yapılması için İnegöl Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundum.

-Bunun için siyasi kimliğimi öne sürmediğim gibi herhangi bir sivil toplum kuruluşunun da desteğine gerek duymadım.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN DİLİ TÜRKÇEDİR”

-Peki niçin yaptım? Öncelikle ülkenin ‘Araplaştırılma’ çabalarına karşıyım. Madem Mevlid kandilinde bir devlet okulunda zil ilahi çalabiliyor niçin Türkçe ilahi değil? Mevlid bile Türkçe okunurken neden ilahi Arapça?

-O çocuklar bu anlamadığı dili neden dinlemek zorunda? Bugün buna göz yumulursa bir gün bir okulda başka bir müdür bir Hristiyan ilahisini İngilizce çalarsa ona da tepki gösterebilmek için yaptım.

-Türkiye Cumhuriyeti'nin dili Türkçedir. İsteyen istediği dili öğrenebilir öğretebilir. Ancak resmi kurumlarda anayasanın gereği laiklik ve resmi dil kuralına uyulmalıdır.