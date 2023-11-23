Doğu Akdeniz’de tatbikat: ‘ZAHA’ ilk kez sahada

Doğu Akdeniz-2023 Davet Tatbikatı kapsamında "Muharip olmayanların tahliyesi harekatı" gerçekleştirildi. Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) ilk defa kullanıldı.

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen ‘Doğu Akdeniz-2023 Tatbikatı’ sürüyor. Antalya Körfezi’nde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği gerçekleştirilen kurtarma operasyonunda hem denizde hem karada hareket edebilen yerli üretim Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) ilk defa kullanıldı.

Türkiye’nin ev sahipliğini yaptığı, 8 ülkeden askeri personel, gemi ve gözlemcilerin katıldığı ‘Doğu Akdeniz-2023 Tatbikatı’ Antalya Körfezi’nde devam ediyor. 17 Kasım’da başlayan tatbikatta senaryo gereği gerçekleştirilen deprem sonrası yaşanan kaos ortamından sivilleri kurtarma operasyonu bugün Antalya Körfezi’nde gerçekleştirildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun bizzat yönettiği tatbikata TCG Anadolu uçak gemisi, deniz piyade unsurları, helikopterler, SAS ve SAT timleri katıldı.

Tatbikat gereği aynı zamanda hastane görevi gören TCG Anadolu’ya Chinook helikopter ile tıbbı cihaz sevkiyatı, helikopter ve denizaltı ile de yaralı sevkiyatı yapıldı. Sivilleri kurtarmak için Sarısu Plajı yakınına helikopterle öncü birlik olarak askerler geldi.



Halatlar ile helikopterden inen askerlerin ardından botlarla SAT ve SAT timleri karaya çıktı.

SİVİLLER VE PERSONEL KURTARILDI

Senaryo gereği çatışma yaşanırken bu sırada hem denizde hem karada hareket edebilen yerli üretim ZAHA da ilk defa kullanıldı. TCG Anadolu’dan ayrılan 3 ZAHA denizden gelerek karaya çıktı. Ardından da LCM gemileri ile askeri personel ve ZPT’ler getirildi.

Heyecanlı anların yaşandığı tatbikatta deprem sonrası yaşanan kaos ortamında kalan siviller ve personel kurtarıldı. Kurtarılanlar, gerekli kontroller yapıldıktan sonra LCM gemileriyle güvenli bölgeye taşındı.

Öte yandan, TCG Anadolu’da Azerbaycan ve Türkiye’nin dostluğuna vurgu yapmak için geminin güvertesine 3 Azerbaycan ve 3 Türk askeri halatlarla indirildi. Askerler güvertede Türkiye ve Azerbaycan bayrağı açarak dostluk mesajı verdi.

Doğu Akdeniz-2023 Tatbikatı, 25 Kasım Cumartesi günü Aksaz’da brifing ile sona erecek. (DHA)