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Eceabat’ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Saros Körfezi yakınlarında Çanakkale açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yayınlanma: 05:31 - 04 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Eceabat’ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 04.50’de merkez üssü Ege Denizi Saros Körfezi olan, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 18.31 km derinliğinde meydana gelen deprem, çevre illerde hissedildi.

Öte yandan, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı deprem, Çanakkale’nin Eceabat ilçesine 16.82 kilometre uzaklığında meydana geldi. (DHA)

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